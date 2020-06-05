Почему мотор может неожиданно «затроить» после дождя, и что с этим делать

Дождями и глубокими лужами встретило жителей центрального региона долгожданное лето. Пролило так, что, говорят, затопило даже загородное имение премьера Мишустина. А что пришлось пережить частной собственности простых граждан — и подумать страшно. Досталось от погоды не только недвижимости: транспорт пострадал не меньше.

Влага вообще самый опасный враг мотора, но проблема-2020 заключается не столько в гидроударе — такую лужу в городе еще предстоит найти — а в процентном соотношении воздух/вода, которое за последнюю неделю в столице достигло уровня аквариума. Понятное дело, что в таких условиях процессы окисления и гниения идут значительно быстрее. Впрочем, хандра силового агрегата от проливных дождей не всегда заключается в ржавчине, а некоторые симптомы, локализованные на раннем уровне, и вовсе позволяют решить все «малой кровью».

Первым делом стоит разобрать корпус воздушного фильтра и внимательно продиагностировать состояние фильтрующего элемента: если полотно мокрое или даже влажное, то проблема найдена. Влажный фильтр намного хуже пропускает воздух, следовательно мотор работает на обедненном топливе, злоупотребляет горючим и вообще троит. Логика дальнейших действий понятно: сам кожух надо осушить, пропылесосить от пыли, а фильтр — заменить или, на самый худой конец, просушить. Если после всех вышеописанных мероприятий самочувствие ДВС не улучшилось, предстоит засучить рукава.