Почему мотор может неожиданно «затроить» после дождя, и что с этим делать

Дождями и глубокими лужами встретило жителей центрального региона долгожданное лето. Пролило так, что, говорят, затопило даже загородное имение премьера Мишустина. А что пришлось пережить частной собственности простых граждан — и подумать страшно. Досталось от погоды не только недвижимости: транспорт пострадал не меньше.
Влага вообще самый опасный враг мотора, но проблема-2020 заключается не столько в гидроударе — такую лужу в городе еще предстоит найти — а в процентном соотношении воздух/вода, которое за последнюю неделю в столице достигло уровня аквариума. Понятное дело, что в таких условиях процессы окисления и гниения идут значительно быстрее. Впрочем, хандра силового агрегата от проливных дождей не всегда заключается в ржавчине, а некоторые симптомы, локализованные на раннем уровне, и вовсе позволяют решить все «малой кровью».
Первым делом стоит разобрать корпус воздушного фильтра и внимательно продиагностировать состояние фильтрующего элемента: если полотно мокрое или даже влажное, то проблема найдена. Влажный фильтр намного хуже пропускает воздух, следовательно мотор работает на обедненном топливе, злоупотребляет горючим и вообще троит. Логика дальнейших действий понятно: сам кожух надо осушить, пропылесосить от пыли, а фильтр — заменить или, на самый худой конец, просушить. Если после всех вышеописанных мероприятий самочувствие ДВС не улучшилось, предстоит засучить рукава.
Пробка с маслозаливной горловины подскажет о состоянии масла: если на ней образовался белый «сметаноподобный» налет, то вода таки попала в масло и с заменой следует ускориться. Увы, сегодняшние двигатели не готовы, как их предшественники, ездить с такой смазкой. Если эмульсии не нашлось, значит, дьявол кроется в свечах и высоковольтных проводах. Начнем с последних.
Провод, идущий от катушки зажигания на свечу, не должен крошится в руках, ломаться на изгиб или иметь повреждения. Он просто обязан выглядеть потрясающе и сверкать новизной, ибо от него напрямую зависит скорость и прочие характеристики воспламенения топлива в цилиндре. Семи пядей во лбу быть не надо, чтобы полностью его продиагностировать. Любая брешь — скол, разрыв, царапина — говорит о необходимости замены. Из необходимого оборудования понадобятся лишь глаза. Если ничего подобного визуально не обнаружилось — дождитесь вечера и попросите друга завести машину, предварительно открыв капот и сконцентрировав внимание на лицевой стороне мотора. Пробитые высоковольтные провода «сгенерируют» фейерверк ни хуже новогоднего.
Так же стоит внимательно осмотреть на предмет ржавчины и прочих осадков сами «патроны» — места соединения проводов с катушкой и свечой. На них не должно быть ничего вызывающего подозрения. Что-то не понравилось? Сразу менять!
Следующий пункт — сама катушка. Вода может попасть в микротрещины, которые с годами образуются на устройстве, и создать море неприятностей. Узел просто будет работать непрогнозируемо: то идеально, то через пень-колоду. Как только влажность в воздухе пересекает отметку в «дождь» — катушка зажигания начинает метать искры и хандрить, создавая все условия для неравномерной работы ДВС. Визуальный осмотр и сушка позволят принять правильное решение.
Прежде, чем везти «железного коня» к профильному диагносту — проведите первичный осмотр. Оцените самостоятельно те узлы и агрегаты, работу которых можно проверить без дополнительного оборудования. Ведь самостоятельный ремонт — это не только экономия денег, но и существенная экономия времени.