Единственный способ без проблем выкрутить сломавшийся внутри детали болт

Ремонт любого подержанного автомобиля регулярно осложняется из-за ржавчины и грязи, которые превращают любое сочленение в камень. Где-то проще срезать и поставить новые, но иногда «болгаркой» вопрос не решить: например, колесные шпильки регулярно, как и их «родственники» в двигателе, ломаются на моменте извлечения. Чуть подклинило, добавил молодецкой силушки — и привет! Если «огрызок» торчит на «свежем воздухе», есть шанс зацепиться инструментом или, на худой конец, подварить шайбу и выкрутить поврежденный крепеж. Но что делать, если остаток находится в глубине?
Раньше был один-единственный метод: рассверлить «дупло», выгрести остатки, а потом нарезать новую резьбу. Работа грязная, долгая и сложная, да к тому же регулярно приводящая к покупке новой детали. Увы, не у всех хватит мастерства, чтобы нивелировать такую проблему незаметно для технического состояния автомобиля. Да и стоит подобная услуга немало, ибо требует навыков и серьезного инструментального арсенала. Деталь, в которой застрял тот самый многострадальный «огрызок», к слову, придется снять. Так что в случае ремонта двигателя потребуются новые прокладки, герметики и куча других мелочей, которые тоже стоят денег. Однако сейчас есть куда более простой и легкий метод вытащить остатки сломанного болта, не повредив детали и даже резьбу.
Потребуется лишь так называемый экстрактор для болтов. Набор инструмента разного диаметра стоит от 160 рублей и представлен практически в каждом магазине для строительства и ремонта. Как это работает?
Тонким сверлом, чтобы не повредить резьбу, засверливаем отверстие в застрявших остатках шпильки. Затем берем нужный по размеру экстрактор и начинаем вкручивать, внимание, против часовой стрелки. Как только новомодная «приспособа» угнездилась в остатках, добавим немного проникающей смазки и продолжаем вращение. Несколько оборотов — и остатки шпильки поддадутся и начнут выкручиваться.
Таким нехитрым и дешевым методом не только извлекаем обломок болта, но и здорово экономим, ведь рассверливая дыру, можно здорово повредить деталь, наломать и затупить целый ворох инструмента, а вот гарантировать результат, в отличии от работы с экстрактором, нет. Благодаря развитию интернета и одной китайской барахолке, в России появилось множество интересного и нужного в хозяйстве и в гараже инструмента, который теперь не стоит, как чугунный мост. Потратив субботнее утро на чтение и обзоры новинок и лайфхаков, сберегаем не одну тысячу рублей и присматриваем множество интересных идей, воплотить которые в жизнь под силу своими руками.