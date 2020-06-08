Единственный способ без проблем выкрутить сломавшийся внутри детали болт

Ремонт любого подержанного автомобиля регулярно осложняется из-за ржавчины и грязи, которые превращают любое сочленение в камень. Где-то проще срезать и поставить новые, но иногда «болгаркой» вопрос не решить: например, колесные шпильки регулярно, как и их «родственники» в двигателе, ломаются на моменте извлечения. Чуть подклинило, добавил молодецкой силушки — и привет! Если «огрызок» торчит на «свежем воздухе», есть шанс зацепиться инструментом или, на худой конец, подварить шайбу и выкрутить поврежденный крепеж. Но что делать, если остаток находится в глубине?

Раньше был один-единственный метод: рассверлить «дупло», выгрести остатки, а потом нарезать новую резьбу. Работа грязная, долгая и сложная, да к тому же регулярно приводящая к покупке новой детали. Увы, не у всех хватит мастерства, чтобы нивелировать такую проблему незаметно для технического состояния автомобиля. Да и стоит подобная услуга немало, ибо требует навыков и серьезного инструментального арсенала. Деталь, в которой застрял тот самый многострадальный «огрызок», к слову, придется снять. Так что в случае ремонта двигателя потребуются новые прокладки, герметики и куча других мелочей, которые тоже стоят денег. Однако сейчас есть куда более простой и легкий метод вытащить остатки сломанного болта, не повредив детали и даже резьбу.