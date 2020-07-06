Почему со временем автомобиль становится шумнее, и как решить эту проблему

Если в недорогих иномарках шумоизоляция посредственная с конвейера, из-за чего, спустя годы, владельцу не так обидны изменения в децибелах. То в дорогих автомобилях повышение шумности воспринимается довольно остро.

Шумы могут быть, как внешними: набегающие потоки воздуха и ветер гудят в радиаторной решетке и зеркалах; щебень, летящий из-под колес, барабанной дробью колотит по колесным аркам; рев проезжающих мимо автомобилей проникает в салон через уплотнители и многое другое. Так и внутренними, например: поскрипывание пластика на неровностях, вибрации и гул полых элементов кузова и салона. Причем на появление акустических спецэффектов влияет множество факторов, начиная от качества дорожного полотна и температуры окружающей среды, заканчивая качеством деталей автомобиля, его возрастом и шинами, в которые он обут.

Чтобы минимизировать неприятные звуки, поникающие в салон, автопроизводители устанавливают в машину шумопоглощающие маты, различные амортизаторы и уплотнители, цель которых снизить вибрации, а следовательно, и распространение звуков. Самые известные из них — подушки двигателя, амортизаторы в подвеске, демпферы в коробке передач, различные сайлентблоки. Еще большую роль в акустическом комфорте играют уплотнители на окнах, дверях, дверных проемах и кузовных зазорах.