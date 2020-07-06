Почему со временем автомобиль становится шумнее, и как решить эту проблему

Если в недорогих иномарках шумоизоляция посредственная с конвейера, из-за чего, спустя годы, владельцу не так обидны изменения в децибелах. То в дорогих автомобилях повышение шумности воспринимается довольно остро.
Шумы могут быть, как внешними: набегающие потоки воздуха и ветер гудят в радиаторной решетке и зеркалах; щебень, летящий из-под колес, барабанной дробью колотит по колесным аркам; рев проезжающих мимо автомобилей проникает в салон через уплотнители и многое другое. Так и внутренними, например: поскрипывание пластика на неровностях, вибрации и гул полых элементов кузова и салона. Причем на появление акустических спецэффектов влияет множество факторов, начиная от качества дорожного полотна и температуры окружающей среды, заканчивая качеством деталей автомобиля, его возрастом и шинами, в которые он обут.
Чтобы минимизировать неприятные звуки, поникающие в салон, автопроизводители устанавливают в машину шумопоглощающие маты, различные амортизаторы и уплотнители, цель которых снизить вибрации, а следовательно, и распространение звуков. Самые известные из них — подушки двигателя, амортизаторы в подвеске, демпферы в коробке передач, различные сайлентблоки. Еще большую роль в акустическом комфорте играют уплотнители на окнах, дверях, дверных проемах и кузовных зазорах.
Если последние сделаны из некачественного материала, имеют дефекты, разрывы или не плотно прилегают, то внешние шумы неминуемо окажутся в салоне, заставляя его обитателей разговаривать на повышенных тонах и слушать музыку на явно завышенном уровне громкости. Попробуйте, ради эксперимента, подмять дверной уплотнитель, и проехаться так на скорости пару тройку километров. Увидите, как уровень акустического комфорта автомобиля изменится в худшую сторону. А потому именно эти уплотнители нуждаются в уходе.
Например, чтобы продлить срок службы уплотнительных резинок, не стоит оставлять автомобиль под палящим солнцем. Уплотнители, конечно же, выдерживают ультрафиолет, но со временем начинают высыхать, трескаться и уменьшаться в размерах. То же самое происходит и зимой. Но негативное воздействие на резину оказывает не только солнце, но и реагенты и сильные морозы. Поэтому паркуйте свой автомобиль в тени и чаще обрабатывайте уплотнительные резинки специальными составами, защищающими их и придающими им эластичность.
Однако тень тени рознь. К примеру, деревья могут нести как пользу, так и вред уплотнителям вашего автомобиля. Смолянистые почки, нектар, листья, птичий помет — все это ухудшает состояние резины. Поэтому не стоит парковать машину непосредственно под зарослями. И в период цветения растений с особой тщательностью осматривайте и мойте уплотнители дверей.
Как не покажется странным, но парковаться на склоне тоже не стоит. В этом случае давление на различные уплотнители в подвеске и агрегатах автомобиля может быть неравномерным, что, в свою очередь, ведет к их быстрому износу. А далее, повышенные вибрации и новые звуки, в том числе, и в салоне.