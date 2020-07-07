3 дурацких ошибки водителя, из-за которых можно лишиться машины в жару

Многие водители, отправляясь в дальнюю дорогу, плотно задумываются над вопросом экономии топлива. Например, пока отпускник доберется на машине из европейской части России до Черноморского побережья, в выхлопную трубу обычно улетит 2—3 бака горючего. И тут многих автопутешественников осеняет, что на перекачанных колесах авто становится более экономичным. И вот, перед дальней дорогой такой «умный» накачивает колеса своей «ласточки» до 3—3,5 атмосфер при рекомендованных, скажем, 2,5 BAR.
Лайфхак удался: радуется автомобилист, и стартует к морю. Но совершенно забывает, что на ходу, да еще на 30-градусной жаре воздух в шинах нагревается, и давление в покрышках переваливает порой за 4 атмосферы. Не дай бог, на таких покрышках налететь на какую-нибудь яму в асфальте или особо жестокий стык путепровода. Перекачанное колесо легко взрывается от удара! Хорошо еще, если при этом машина не улетит в кювет, отбойник или не врежется в другое авто.
«Убитый» в хлам колесный диск и повреждения подвески при подобном развитии событий можно считать наилучшим итогом. Да, авто окажется в ремонте, и драйвер остаенется без средства передвижения. Зато все живы-здоровы, и транспорт не списан в полный «тотал», хотя для этого имелись все предпосылки.
Теплое время года особенно часто провоцирует водителей на лихую езду. А это подразумевает резкие старты с места и торможения на грани возможностей машины. В реальных условиях быстрая езда гарантирует очень серьезную нагрузку на тормоза. Летняя жара добавляет проблем с охлаждением тормозных механизмов.
Если водитель проявляет особый энтузиазм в деле активной езды, то тормозные диски могут находиться в раскаленном состоянии достаточно долгое время. Порой, его вполне хватает для того, чтобы из-за температурного воздействия диск изменил свою геометрию. Особенно вероятен подобный результат, если это изделие было установлено на машину в ходе ремонта и благодаря попытке сэкономить. Когда из-за перегрева «повело» диск, еще далеко не факт, что его удастся привести в порядок проточкой. Вполне вероятна перспектива полной замены этого узла.
Езда на легковушке без кондиционера летом — преимущественно удел несчастных, эксплуатирующих машины-долгожители советских марок и моделей. Большинство даже пожилых иномарок оснащены «кондеем». В самую-самую жару возникает соблазн выкрутить его настойки на максимум, чтобы ощутить вожделенную прохладу в салоне по-настоящему. На новой машине такая операция проходит без проблем. А для подержанной — возможны варианты.
Если, например, конденсор кондиционера, как следует забит дорожной грязью и пухом-насекомыми, а хладагента в системе уже маловато из-за естественных утечек, климатическая система может отказать полностью при попытке водителя выжать максимум. Остаться без «кондея» летом, как уже говорилось выше, крайне неприятное дело. Что вынудит автовладельца отдать машину в ремонт спецам-кондейщикам, опять же оставшись на время без «колес».