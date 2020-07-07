3 дурацких ошибки водителя, из-за которых можно лишиться машины в жару

Многие водители, отправляясь в дальнюю дорогу, плотно задумываются над вопросом экономии топлива. Например, пока отпускник доберется на машине из европейской части России до Черноморского побережья, в выхлопную трубу обычно улетит 2—3 бака горючего. И тут многих автопутешественников осеняет, что на перекачанных колесах авто становится более экономичным. И вот, перед дальней дорогой такой «умный» накачивает колеса своей «ласточки» до 3—3,5 атмосфер при рекомендованных, скажем, 2,5 BAR.

Лайфхак удался: радуется автомобилист, и стартует к морю. Но совершенно забывает, что на ходу, да еще на 30-градусной жаре воздух в шинах нагревается, и давление в покрышках переваливает порой за 4 атмосферы. Не дай бог, на таких покрышках налететь на какую-нибудь яму в асфальте или особо жестокий стык путепровода. Перекачанное колесо легко взрывается от удара! Хорошо еще, если при этом машина не улетит в кювет, отбойник или не врежется в другое авто.

«Убитый» в хлам колесный диск и повреждения подвески при подобном развитии событий можно считать наилучшим итогом. Да, авто окажется в ремонте, и драйвер остаенется без средства передвижения. Зато все живы-здоровы, и транспорт не списан в полный «тотал», хотя для этого имелись все предпосылки.