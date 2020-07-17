Как убрать следы битума без вреда для ЛКП машины

Очередной ремонт дорог, ежегодная покраска бордюров и оградок, которой так увлечены коммунальные службы, а также многочисленные лужи масла и прочих реагентов год за годом уничтожают тонкий слой лака на кузове авто. Чуть зазевался или махнул рукой — получай новое мутное пятно, которое впоследствии сможет убрать только маляр.
«Следы контакта» мало локализовать, их еще нужно аккуратно удалить. Обычно для этих целей используют мягкие растворители, которые сами по себе могут испортить покрытие. Другой вариант — дорогостоящие сертифицированные «снадобья» с полок автомагазинов, которые мало чем от самого обычного уайт-спирита отличаются. Разве что наличием подробной инструкции по приминению.
В профессиональных детейлинг-центрах — не путать с умельцами, что трут растворителем на мойках — используют для подобных задач новый интересный материал, который совсем недавно появился в общем доступе: абразивную глину. Пользоваться ей очень просто, а эффект получается весьма и весьма впечатляющий.
Итак, за несколько сотен рублей на всем известном интернет-портале можно приобрести брусок самой настоящей глины, которая обладает очень мягкой полирующей способностью. Более того, грязь и остатки химии, налипшие на деталь, она вбирает в себя и позволяет одним «отрезом» обработать весь автомобиль. Глиной можно не только убрать гудрон, но и заполировать фары и даже хромированные детали. Как это работает?
Технически все предельно понятно: после комплексной мойки нужно разбрызгать на нуждающуюся в дополнительной очистке плоскость мыльную воду, размять глину в руках до состояния «бабушкиных оладьев» и мягкими продольными движениями, без нажима, отполировать деталь. Скорость, сила, воля не понадобятся: ведь чем мягче обработка, тем меньше сил потребуется на последующую полировку — глина все же абразив, могут остаться мелкие царапины. Переусердствовав, предстоит взять в руки губку и полироль, чтобы доработать поверхность. Самое важное тут — не торопиться.
После нескольких «проходов» осматриваем кусок глины и, если он испачкался, разминаем заново, заворачивая грязную сторону внутрь. Второй момент — не уронить глину, ведь после ее останется только выбросить. Абразивная глина — многоразовое средство, поэтому после первого использования ее можно положить в герметичную банку с водой и хранить сколько угодно долго при положительной температуре. Профессионалы покупают абразивную глину у крупных производителей по 400 ₽ за кусок в 100 гр. Но можно найти варианты дешевле — состав будет практически тот же.