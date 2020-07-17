Как убрать следы битума без вреда для ЛКП машины

Очередной ремонт дорог, ежегодная покраска бордюров и оградок, которой так увлечены коммунальные службы, а также многочисленные лужи масла и прочих реагентов год за годом уничтожают тонкий слой лака на кузове авто. Чуть зазевался или махнул рукой — получай новое мутное пятно, которое впоследствии сможет убрать только маляр.

«Следы контакта» мало локализовать, их еще нужно аккуратно удалить. Обычно для этих целей используют мягкие растворители, которые сами по себе могут испортить покрытие. Другой вариант — дорогостоящие сертифицированные «снадобья» с полок автомагазинов, которые мало чем от самого обычного уайт-спирита отличаются. Разве что наличием подробной инструкции по приминению.

В профессиональных детейлинг-центрах — не путать с умельцами, что трут растворителем на мойках — используют для подобных задач новый интересный материал, который совсем недавно появился в общем доступе: абразивную глину. Пользоваться ей очень просто, а эффект получается весьма и весьма впечатляющий.