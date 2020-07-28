5 самых ненадежных больших пятилетних седанов дешевле 1 000 000 рублей

Покупатели подобных моелей исходят из того, что если пятилетняя машина находилась после приобретения в салоне в одних руках, то первый хозяин старался эксплуатировать ее бережно, и следить как следует за техническим состоянием.
Значит, прикидывают они, можно рассчитывать, что оказавшись в руках приобретателя седана-«пятилетки», авто продолжит функционировать без критических неисправностей. Подвох тут кроется в том, что даже под первым владельцем авто среднего класса порой трудятся в достаточно напряженном режиме — в корпоративном парке или даже в такси.
Покупать себе личный транспорт «из-под таксиста» мы никому не порекомендуем. Но, зная как эти ушлые ребята маскируют таксомоторное прошлое с помощью регистрации автомобиля на ИП или просто на физлицо, нельзя исключить вероятность, что многие покупатели больших седанов-«пятилеток» нарываются именно на такой вариант. Чтобы хоть как-то облегчить им муки выбора и будущую ремонтную участь, портал «АвтоВзгляд» подготовил свой ТОП-5 самых ненадежных подержанных машин в этом сегменте.
Рейтинг «АвтоВзгляда» сформирован на основе одной из самых беспристрастных систем статистики поломок, — по данным немецкой TUV за 2020 год.
Как ни странно, но самым проблемным после 5-летней эксплуатации оказался чуть ли ни эталон европейского сренеразмерного седана — Volkswagen Passat. По данным TUV, 17,2% машин этого возраста побывали за время эксплуатации в руках сервисменов. Правда, и средний пробег у «Пассатов» максимальный среди моделей, участвующих в рейтинге — 118 000 км.
Чуть лучше этого «немца» выглядит американский Ford Mondeo с показателем 15,3% отказов на средний пробег в 111 000 км. На третьем месте от «дна» нашего антирейтинга оказался Hyundai i40 — 14,7% обращений на СТО. Но и средний пробег у этих машин намного скромнее — 79 000 км.
Строчкой выше расположился Skoda Superb. Эта модель, строго говоря, классифицируется не как седан, а как лифтбэк. Но в повседневной жизни на этот факт вообще никто внимания не обращает. Как бы то ни было, но «чех» демонстрирует неплохой результат в 10,8% ломавшихся за 5 лет машин при вполне сопоставимым с аутсайдерами рейтинга пробеге в 109 000 км.
А «лучшим среди худших» в рассматриваемом классе седанов с пробегом стала Mazda 6. Всего 8,3% владельцев таких авто, согласно немецкой статистике, посещают автосервис в первые 5 лет эксплуатации. Но надо иметь в виду, что средний пробег тут относительно небольшой — 82 000 км.