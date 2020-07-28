5 самых ненадежных больших пятилетних седанов дешевле 1 000 000 рублей

Покупатели подобных моелей исходят из того, что если пятилетняя машина находилась после приобретения в салоне в одних руках, то первый хозяин старался эксплуатировать ее бережно, и следить как следует за техническим состоянием.

Значит, прикидывают они, можно рассчитывать, что оказавшись в руках приобретателя седана-«пятилетки», авто продолжит функционировать без критических неисправностей. Подвох тут кроется в том, что даже под первым владельцем авто среднего класса порой трудятся в достаточно напряженном режиме — в корпоративном парке или даже в такси.

Покупать себе личный транспорт «из-под таксиста» мы никому не порекомендуем. Но, зная как эти ушлые ребята маскируют таксомоторное прошлое с помощью регистрации автомобиля на ИП или просто на физлицо, нельзя исключить вероятность, что многие покупатели больших седанов-«пятилеток» нарываются именно на такой вариант. Чтобы хоть как-то облегчить им муки выбора и будущую ремонтную участь, портал «АвтоВзгляд» подготовил свой ТОП-5 самых ненадежных подержанных машин в этом сегменте.