Как правильно мыть автомобиль бесконтактным способом?

Автолюбители, владеющие дачными участками или проживающие в собственных домах, часто имеют в хозяйстве бытовые аппараты высокого давления (АВД). Ими можно не только легко и просто очистить садовый инвентарь от земли или «подмести» мощеные плиткой дорожки, но и при наличии бачка для моющего средства (стандартное или опциональное оборудование) вымыть кузов автомобиля по бесконтактной технологии.

Процесс выглядит следующим образом. Заливаем в емкость специальный шампунь для бесконтактной мойки, который предварительно разводим в строго определенной концентрации. Как правило, производители указывают диапазон концентрации, например, 1:4−1:6. Это нужно для того, чтобы варьировать ее в зависимости от степени загрязнений. К примеру, кузов не такой уж и грязный, припылился и есть лишь небольшие загрязнения, значит делаем раствор менее концентрированным, в данном случае 1:6. При уже более сильных загрязнениях и раствор должен быть сильнее. Затем наносим пену на кузов. Даем активным компонентам выполнить свою работу, а именно — смочить загрязнения, раздробить их на небольшие по размеру фракции и безопасно отделить от поверхности. Далее, струей воды из АВД ополаскиваем машину и наслаждаемся ее чистотой и блеском, если, конечно, достигнут именно такой результат.