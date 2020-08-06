Как правильно мыть автомобиль бесконтактным способом?

Автолюбители, владеющие дачными участками или проживающие в собственных домах, часто имеют в хозяйстве бытовые аппараты высокого давления (АВД). Ими можно не только легко и просто очистить садовый инвентарь от земли или «подмести» мощеные плиткой дорожки, но и при наличии бачка для моющего средства (стандартное или опциональное оборудование) вымыть кузов автомобиля по бесконтактной технологии.
Процесс выглядит следующим образом. Заливаем в емкость специальный шампунь для бесконтактной мойки, который предварительно разводим в строго определенной концентрации. Как правило, производители указывают диапазон концентрации, например, 1:4−1:6. Это нужно для того, чтобы варьировать ее в зависимости от степени загрязнений. К примеру, кузов не такой уж и грязный, припылился и есть лишь небольшие загрязнения, значит делаем раствор менее концентрированным, в данном случае 1:6. При уже более сильных загрязнениях и раствор должен быть сильнее. Затем наносим пену на кузов. Даем активным компонентам выполнить свою работу, а именно — смочить загрязнения, раздробить их на небольшие по размеру фракции и безопасно отделить от поверхности. Далее, струей воды из АВД ополаскиваем машину и наслаждаемся ее чистотой и блеском, если, конечно, достигнут именно такой результат.
Чтобы ожидания оправдались, важно выбрать правильный шампунь. Дело в том, что данный тип моющего средства с одной стороны должен быть агрессивен по отношению к загрязнениям. А иначе как, не прилагая механического воздействия, удалить их с кузова? Но при этом состав не должен наносить вреда лакокрасочному покрытию и декоративной отделке (по большей части «хромированной»). Как известно хром, под воздействием внешней агрессивной среды, такой, как зимние реагенты, может начать облазить уже после двух-трех сезонов зимней эксплуатации машины в мегаполисе. Так зачем ускорять этот процесс, тем более, что в гарантийном ремонте дилер, скорее всего, откажет, сославшись на нарушение правил эксплуатации авто.
Вот такая дилемма — с одной стороны химия должна быть агрессивной и мыть, а с другой не наносить вреда. Выбирая оптимальный по цене/качеству автошампунь, на своем опыте перепробовал массу самых разных вариантов. В конечном итоге выбор пал на «Астрохимовский» Active Foam Premium. Как свидетельствует мой опыт, он эффективно удаляет сильные загрязнения с кузова и даже колесных дисков. Главное правильно развести его с водой. При этом он хорошо работает даже в жесткой воде, поэтому не оставляет на кузове белесого налета. И самое важное — нежное хромовое покрытие на элементах кузова моей четырехлетней машины в целости и сохранности!
Также отмечу, что этот шампунь дает обильную пену и хорошо удерживается на кузове, а не стекает с него тут же. А значит активные вещества успевают провзаимодействовать с загрязнениями. Также понравился мягкий и приятный запах шампуня. Нет отторгающего, резкого «амбре», который источают некоторые шампуни. Кстати, согласно данных, указанных на этикетке, он является биоразлагаемым и поэтому не наносит вреда окружающей среде, то есть этим шампунем можно смело мыть машину на приусадебном участке, не боясь, что он навредит прилегающей почве.
Еще пара советов. Не наносите пену на раскаленный на солнце кузов. Перед нанесением пены охладите кузов в тени или струей холодной воды из аппарата высокого давления. Если машина слишком чумазая, то для начала пройдитесь по кузову струей воды, сбивая грязь, и только затем производите его обработку пеной.