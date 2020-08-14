Как своими силами сделать подсветку любой клавиши машины за копейки

Бюджетные автомобили и древные «бэушки», а также вечное стремление к улучшениям и доработкам научили россиян искать простые решения и лайфхаки, позволяющие сделать свое авто лучше, удобнее и практичнее. Несмотря на подешевевшие кредиты, на машинах у нас ездят долго, с чувством, толком и расстановкой. Поэтому и дорабатывают их без торопливости: куда спешить, если впереди еще годы эксплуатации.
Какие только гениальные ходы и нетривиальные повороты сюжета не появлялись в «Жигулях», благодаря природной смекалке, синей изоленте и ключу «на 10». А тут еще и всемогущая китайская барахолка распахнула свои двери на весь мир. Так в машины прошлого века пришел интернет, камеры заднего вида и даже системы видеофиксации. Но справится с такой простой и, казалось бы, банальной проблемой, как подсветка клавиш, долгие годы не получалось.
Во-первых, это дорого. Нужно купить блок клавиш с интегрированными светодиодами, потом подвести к ним косу проводов, расключить и распаять, добавить реле и предохранители. Во-вторых, это долго, ведь нужно разобрать всю торпеду или дверь, раскинуть жгуты проводов, прорезать новые отверстия и только потом, проверив, собрать. И, наконец, в третьих — это «колхоз». Далеко не каждый водитель будет рад появлению в салоне чужеродной детали. А вот «добавить огня» уже имеющимся клавишам порой невозможно. Вернее, было невозможно.
Пока китайцы не догадались сделать луминофоровые наклейки, собирающие солнечный свет весь день и долго светящиеся ночью. Старые советские байки приучили нас, что все часы, светящиеся в темноте циферблатом и стрелками, «фонят» — излучают «те самые» частицы, последствия от которых потом лечат химиотерапией. Но эти истории верны исключительно для старых часов производства начала века, стрелки которых действительно покрывали «фонящим» радием. Кстати, такие «ходики» могли «выдавать» до 10 000 мкр/ч.
Об этом стоит забыть, ведь радий никто уже в подобных целях не использует лет 70. Сегодня накапливающий солнечный свет материал — фосфор, а, вернее — фосфоры. Они обладают медленно затухающей люминесценцией (она же — фосфоресценция). Набрав за день ультарафиолета, такое покрытие медленно его отдает достаточно долгое время. Кстати, тонировка ему не преграда, а вот стекла с защитой от ультрафиолета — с розовым напылением — здорово усложнят задачу.
Современные же материалы безвредны, но не менее производительны: за один световой день «ярлычок» собирает достаточно солнечной энергии, чтобы светить до поздней ночи и даже раннего утра. Дело за малым — найти нужный вариант и аккуратно приклеить, не забыв почистить и обезжирить саму кнопку. Китайская интернет-барахолка предлагает много вариантов: либо согласиться на универсальный вариант, либо углубиться в поиск и найти наклейки для конкретной модели авто.