Как своими силами сделать подсветку любой клавиши машины за копейки

Бюджетные автомобили и древные «бэушки», а также вечное стремление к улучшениям и доработкам научили россиян искать простые решения и лайфхаки, позволяющие сделать свое авто лучше, удобнее и практичнее. Несмотря на подешевевшие кредиты, на машинах у нас ездят долго, с чувством, толком и расстановкой. Поэтому и дорабатывают их без торопливости: куда спешить, если впереди еще годы эксплуатации.

Какие только гениальные ходы и нетривиальные повороты сюжета не появлялись в «Жигулях», благодаря природной смекалке, синей изоленте и ключу «на 10». А тут еще и всемогущая китайская барахолка распахнула свои двери на весь мир. Так в машины прошлого века пришел интернет, камеры заднего вида и даже системы видеофиксации. Но справится с такой простой и, казалось бы, банальной проблемой, как подсветка клавиш, долгие годы не получалось.

Во-первых, это дорого. Нужно купить блок клавиш с интегрированными светодиодами, потом подвести к ним косу проводов, расключить и распаять, добавить реле и предохранители. Во-вторых, это долго, ведь нужно разобрать всю торпеду или дверь, раскинуть жгуты проводов, прорезать новые отверстия и только потом, проверив, собрать. И, наконец, в третьих — это «колхоз». Далеко не каждый водитель будет рад появлению в салоне чужеродной детали. А вот «добавить огня» уже имеющимся клавишам порой невозможно. Вернее, было невозможно.