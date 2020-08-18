Зачем в машине стоит возить тюбик ненужной зубной пасты

На этот раз мы решили поговорить о нестандартных способах применения обычной зубной пасты. Прежде всего, стоит сказать о наиболее частой возможности использовать ее в машине не по прямому назначению.

Оказывается, она может помочь против запотевания стекол — как боковых, так и лобового. Это только кажется, что наличие кондиционера начисто решает проблему запотевания. На самом деле, потеть может даже лобовое стекло в самую жаркую жару. Просто потому, что водитель переключил на него поток холодного воздуха, и область над дефлекторами охлаждается и там конденсируется влага. Про случай, когда в салоне оказываются разом несколько человек в очень мокрой одежде и упоминать не надо — мало какой «кондей» справится с тотальным запотеванием вообще всех стекол в таких условиях.

Итак, чтобы избежать запотевания окон, следует предпринять профилактические меры — с помощью зубной пасты. Причем любой, не важно какого бренда. Берем тюбик пасты и наносим ее равномерным слоем на стекло. Для этой цели можно использовать как подходящего размера кисточку, так и старую зубную щетку — предварительно выгнув для удобства «размалевывания» ее щетинистую часть. Ждем, пока паста полностью засохнет, а затем стираем ее сухой тряпкой или салфеткой. После такой манипуляции стекло долгое время не запотевает. Механизм этого явления малообъясним. Но оно работает!