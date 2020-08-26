Почему проникающие смазки должны обладать отличными смазывающими свойствами?

В России с ее климатом много мест ржавчину легко могут подхватить даже оцинкованные на заводе японские автомобили. Добавляет пикантности пристрастие дорожников посыпать зимой дороги солью, которая, судя по результату ее деятельности, способна превратить в решето даже титан. Что говорить про металлические соединения, способные в коктейле из реагентов и плохой погоды быстро соединиться «на веки» в единое целое!

Однако некоторые болты, как и гайки, иногда все-таки приходится развинчивать. И в девяти случаях из десяти этот процесс должен сопровождать шаман, магические амулеты и газовая горелка. Кстати, насчет газовой горелки стоит подумать, ведь ее можно применять только там, где нет бензина. А много у нас легковых автомобилей, в которых нет бензина? Вот-вот. А раз есть топливо, то и текущий шланг найдется!

В результате, большинство российских автолюбителей столкнулись с необходимостью приобретения особых химических составов, способных не только проникать в закисшие и прикипевшие соединения, но и смазывать резьбу, позволяя открутить то, что не желает откручиваться. Трудности либо делают нас сильнее, либо гонят в интернет, где сотни тысяч коллег по несчастью уже испытали миллионы различных решений данного вопроса и нашли лучшее. На помощь приходят проникающие смазки типа «жидкий ключ». Также они пригодятся для ухода за замками, петлями дверей и ворот, подшипниками и зубчатыми передачами, антеннами, поскольку, проникая в самые мелкие зазоры, способны нанести на труднодоступные поверхности тончайший слой защитных смазывающих материалов. Предложений на рынке масса. Как же выбрать лучшее?

Сначала нужно изучить состав. Это средство, способное при должном подходе победить даже шпильку крепления коллектора, обычно состоит из: уайт-спирита или аналогичного «проникающего» средства, летучих углеводородов — чтобы брызгало из баллончика — и, собственно, самой смазки. И все вроде бы просто и понятно. Но… состав всех таких средств не может быть универсален. Судите сами: кислота или керосин в составе будут губительны для резиновых уплотнителей и оплетки проводов, а, скажем, минеральное масло — не лучшая смазка. А хочется купить один флакон на все случаи жизни!