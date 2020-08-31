Как заставить крестовину кардана «Нивы» и УАЗа служить дольше положенного

Найти в России «Ниву» или «УАЗ», на которых не стучит крестовина кардана, можно либо около автосервиса, либо в автосалоне, впрочем, тоже не всегда. Деталь эта снится в кошмарах, страстно обсуждается на форумах и скупается в магазинах. Но точного и детального сценария, позволяющего забыть об узле хотя бы на несколько лет, не существует. Качество исполнения, сырой металл и кустарные методы установки заставляют владельцев отечественных внедорожников регулярно заглядывать в «автозапчасти», где опытные продавцы по глазам уже видят: пришли за крестовиной кардана.

Но главная причина выхода узла из строя и высокой степени износа «железа» всегда одна и та же: недостаток смазки. Отечественные изготовители, пользуясь ГОСТами и ТУ полувековой давности, забивают в крестовину старый-добрый литол, который вымывается первым весенним дождем или одной большой лужей. Оставшись без смазки, деталь мгновенно начинает уничтожать саму себя, попутно разнося все вокруг и оглашая окрестности чудовищными звуками. Ездить на таком автомобиле не только вредно для здоровья, но и небезопасно для жизни. Ведь привод может в любой момент сказать «до свидания».

Первый шаг навстречу долгому и плодотворному сотрудничеству — выбор самой детали. Металл-сырец в упаковке из полиэтилена всячески намекает автовладельцу, что дольше пятисот километров он дружбу терпеть не намерен. Выбирайте качественные запчасти, тем более что на российские машины уже очень давно можно купить как добротную, так и усиленную крестовину. Форумы в помощь — там подскажут не только название, но и точный адрес магазина, а также пароль для продавца.