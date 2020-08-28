Как законно убрать с парковки во вдоре жилого дома чужой битый автомобиль

Машин с каждым годом становится на российских дорогах все больше, а парковочных мест во дворах жилых домов — меньше. И как тут не горячиться, если и без того редкие свободные места занимают бесхозные, обездвиженные или битые автомобили.

С брошенным транспортом, причиняющим дискомфорт моторизованным жильцам и эстетам, смириться, стиснув зубы, еще можно. Но почему жильцы должны терпеть хамство владельцев искореженных машин, представляющих серьезную опасность для детей?

Для тех, кто как раз ищет решение подобной проблемы, у нас хорошие новости: закон на вашей стороне. Но есть, правда, и плохие — придется изрядно помотать себе нервы, чтобы легально избавиться от чужого битого авто. К тому же далеко не всех российских регионах в принципе это возможно, ведь единых норм на сегодняшний день нет.