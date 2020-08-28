Как законно убрать с парковки во вдоре жилого дома чужой битый автомобиль

Машин с каждым годом становится на российских дорогах все больше, а парковочных мест во дворах жилых домов — меньше. И как тут не горячиться, если и без того редкие свободные места занимают бесхозные, обездвиженные или битые автомобили.
С брошенным транспортом, причиняющим дискомфорт моторизованным жильцам и эстетам, смириться, стиснув зубы, еще можно. Но почему жильцы должны терпеть хамство владельцев искореженных машин, представляющих серьезную опасность для детей?
Для тех, кто как раз ищет решение подобной проблемы, у нас хорошие новости: закон на вашей стороне. Но есть, правда, и плохие — придется изрядно помотать себе нервы, чтобы легально избавиться от чужого битого авто. К тому же далеко не всех российских регионах в принципе это возможно, ведь единых норм на сегодняшний день нет.
Единственный нормативно-правовой акт, в котором говорится хоть что-то о битых машинах — это Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений». Согласно ему, полицейские «выявляют на административном участке брошенный, бесхозяйный и разукомплектованный автотранспорт, принимают меры к установлению его принадлежности, проводят проверку на предмет нахождения в розыске» (п. 7.12).
Однако, как порталу «АвтоВзгляд» рассказал Сергей Павликов, руководитель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, добиться справедливости, оперируя этим приказом, практически невозможно, ведь сотрудники полиции — люди занятые, у них полно других, более важных забот.
Куда эффективнее работают местные акты. В столице, например, это Постановление Правительства 23.09.2014 N 569-ПП «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве».
Согласно этому документу, брошенным является транспортное средство, создающее «помехи в организации благоустройства территории города», а разукомплектованным — лишившееся двери, колеса, стекла, капота, крышки багажника, шасси или привода. Следовательно, подвести под это определение можно и битый автомобиль — если его повреждения не ограничиваются еле заметной царапиной на бампере.
Постановление Правительства Москвы определяет и алгоритм действий при обнаружении брошенных или битых машин. Так, кто-то из жителей должен написать заявление в управу. В течение трех календарных дней комиссия обследует транспортное средство и соберет необходимые данные для идентификации собственника.
После того, как личность владельца установят, с ним попытаются связаться, чтобы решить проблему «по-хорошему» — на это законодательно отводится две недели. Если собственник не объявится, комиссия из управы проведет повторное обследование машины, по результатам которого автомобиль признают брошенным (или разукомплектованным), что позволит переместить его в «места хранения».
Соответствующий акт подписывается главой районной управы и сразу же день передается в уполномоченную организацию — то есть, в ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги». И вуаля, в течение трех календарных дней место на парковке освобождается.
Проблема в том, что процесс ликвидации битого авто выглядит простым и отлаженным только на бумаге — по факту жители могут столкнуться с бездействием управы или затягиванием сроков. Тогда им ничего не останется, кроме как обращаться в суд. А это, как вы понимаете, время, нервы и расходы. Впрочем, есть и другой путь — привлечь к проблеме внимание сотрудников МЧС.
— Также можно пробудить адекватную реакцию МЧС, убедив их в том, что брошенный автомобиль действительно представляет опасность для окружающих, так как есть риск возгорания, либо преграждения проезда машинам спецслужб. Они подготовят соответствующее заключение, которое поможет жителям в борьбе с «автохламом», — комментирует порталу «АвтоВзгляд» Виталий Титов, эксперт Юридической службы «Единый центр защиты».
Как бы то ни было, а действовать лучше сообща. Проведите собрание жильцов, определите ответственных за обращения в инстанции, звоните в МЧС, управу, полицию. Но прежде — поспрашивайте соседей: вдруг кто-то лично знает владельца опасного автомобиля или его родственников.
Добавим, что перемещать постылую машину собственными силами ни в коем случае нельзя. Ваш благородный поступок могут классифицировать как хищение чужого имущества, а это — уголовная статья. И даже к ней не прикасайтесь — повреждения тоже влекут за собой ответственность, правда, административную: штраф от 300 до 500 рублей, согласно 7.17 КоАП.