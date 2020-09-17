Как предотвратить коррозию, если нет возможности сразу же покрасить царапину на кузове?

Мелкие аварии, удары камней, вылетающих из-под колес впереди идущего автомобиля, последствия контакта с дорожными ограждениями и бордюрными камнями, при которых сдирается лакокрасочное покрытие кузова и оголяется металл… Увы, все это обыденные ситуации из жизни любого автомобиля. Лишившееся защиты железо до ремонта лакокрасочного покрытия необходимо надежно изолировать от воздействия окружающей среды, чтобы не допустить развития коррозии. Однако, предпринимать какие-либо действия автолюбители, зачастую, не торопятся. То нет времени, то денег в обрез, то вечное «подожду подходящего повода, когда поеду на СТО». В то же время коррозия ждать не станет. Вцепится в оголенный металл, проникнет под ЛКП, начнет свое разрушительное дело. Пройдет совсем немного времени и трудоемкость ремонта «небольшой ссадины» значительно увеличится, вплоть до перекраски кузовной детали целиком!

Как этого не допустить? Что делать в этой ситуации? Все просто — изолировать «рану» до ремонта при помощи автоконсерванта «Мовиль», например, от ASTROhim. Он образует на защищаемой поверхности гелеобразное эластичное покрытие в виде пленки, которое не расплавится и не стечет от высокой температуры и не растрескается от мороза, потому что этот мовиль содержит специальные восковые добавки, которые и сохранят защитную пленку на поверхности.