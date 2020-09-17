Как предотвратить коррозию, если нет возможности сразу же покрасить царапину на кузове?

Мелкие аварии, удары камней, вылетающих из-под колес впереди идущего автомобиля, последствия контакта с дорожными ограждениями и бордюрными камнями, при которых сдирается лакокрасочное покрытие кузова и оголяется металл… Увы, все это обыденные ситуации из жизни любого автомобиля. Лишившееся защиты железо до ремонта лакокрасочного покрытия необходимо надежно изолировать от воздействия окружающей среды, чтобы не допустить развития коррозии. Однако, предпринимать какие-либо действия автолюбители, зачастую, не торопятся. То нет времени, то денег в обрез, то вечное «подожду подходящего повода, когда поеду на СТО». В то же время коррозия ждать не станет. Вцепится в оголенный металл, проникнет под ЛКП, начнет свое разрушительное дело. Пройдет совсем немного времени и трудоемкость ремонта «небольшой ссадины» значительно увеличится, вплоть до перекраски кузовной детали целиком!
Как этого не допустить? Что делать в этой ситуации? Все просто — изолировать «рану» до ремонта при помощи автоконсерванта «Мовиль», например, от ASTROhim. Он образует на защищаемой поверхности гелеобразное эластичное покрытие в виде пленки, которое не расплавится и не стечет от высокой температуры и не растрескается от мороза, потому что этот мовиль содержит специальные восковые добавки, которые и сохранят защитную пленку на поверхности.
Что за «зверь» этот «Мовиль»?
Когда-то «Мовиль» (слово образовано от Москва-Вильнюс) был самым популярным антикором, производимым в СССР. Кстати, «Мовиль» изначально предназначался для предотвращения и борьбы с коррозией в скрытых полых конструкциях, таких как пороги, двери, капот, багажник и т. д. Именно они часто становятся очагами коррозионных процессов из-за того, что там скапливается влага.
Не случайно, выражение «промовилить» стало нарицательным и относится ко всем видам обработки кузова (скрытых полостей) автомобиля противокоррозионными препаратами. Только сейчас это стало возможно осуществить собственными силами, потому что в продаже появились средства в аэрозольных упаковках. Для обработки скрытых полостей это самый идеальный вариант, позволяющий с помощью специальной трубки, как правило, укомплектованной с аэрозолем, вводить состав в обрабатываемую полость.