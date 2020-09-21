Как самостоятельно восстановить номер на раме или кузове автомобиля

Сотни привлекательных объявлений о продаже подержанного автомобиля заканчиваются фразой «номер на раме/кузове» не читается, что и объясняет дисконт. Технически можно купить такой автомобиль, пройти экспертизу и получить вклейку в ПТС, позволяющую продолжить эксплуатацию. Но процесс это долгий, мучительный и не всегда заканчивающийся «хэппи эндом»: эксперт запросто может констатировать несовпадение номеров в документе и на кузове, отправив машину в длительный, а порой и вечный «бан». Как этого не допустить и можно ли самостоятельно восстановить выбитый на раме VIN?

Лучший способ, безусловно, электролиз: раму снимают, погружают в жидкость и подводят ток. «Плюс» на деталь, «минус» на отдельно стоящий железный штырь. Уже через несколько минут вода забулькает, а ржа начнет отваливаться кусками и пластами. Такой метод — самый «вежливый» и аккуратный, деталь никак не повреждается и вычищается до состояния голого металла. Однако применить его можно не всегда. Да и не каждый согласиться на дорогостоящую процедуру ради восстановления глубоко подержанного авто.

Тогда стоит вспомнить о преобразователе ржавчины. Выбирать стоит самую едкую и «реактивную» субстанцию, портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о подобной «химии». Лучший вариант — это густая, словно мазь, «жижа», нанесение которой следует разделить на два «тайма»: сначала делаем компресс, давая составу спокойно поработать минут 30—40, а потом вооружаемся щеткой с мягкой щетиной — например, зубной — и начинаем старательно вычищать нужную нам для постановки на учет поверхность. Силы можно не беречь. Постепенно цифры начнут проступать.