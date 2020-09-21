Как самостоятельно восстановить номер на раме или кузове автомобиля

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Поврежденный или просто ржавый номер на раме внедорожника или на кузове «легковушки» часто становится предметом для существенного дисконта при покупке. Но можно ли его восстановить, не вляпавшись в долгую и мучительную процедуру экспертов-криминалистов? Подробнее — на портале «АвтоВзгляд»

Сотни привлекательных объявлений о продаже подержанного автомобиля заканчиваются фразой «номер на раме/кузове» не читается, что и объясняет дисконт. Технически можно купить такой автомобиль, пройти экспертизу и получить вклейку в ПТС, позволяющую продолжить эксплуатацию. Но процесс это долгий, мучительный и не всегда заканчивающийся «хэппи эндом»: эксперт запросто может констатировать несовпадение номеров в документе и на кузове, отправив машину в длительный, а порой и вечный «бан». Как этого не допустить и можно ли самостоятельно восстановить выбитый на раме VIN?

Лучший способ, безусловно, электролиз: раму снимают, погружают в жидкость и подводят ток. «Плюс» на деталь, «минус» на отдельно стоящий железный штырь. Уже через несколько минут вода забулькает, а ржа начнет отваливаться кусками и пластами. Такой метод — самый «вежливый» и аккуратный, деталь никак не повреждается и вычищается до состояния голого металла. Однако применить его можно не всегда. Да и не каждый согласиться на дорогостоящую процедуру ради восстановления глубоко подержанного авто.

Тогда стоит вспомнить о преобразователе ржавчины. Выбирать стоит самую едкую и «реактивную» субстанцию, портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о подобной «химии». Лучший вариант — это густая, словно мазь, «жижа», нанесение которой следует разделить на два «тайма»: сначала делаем компресс, давая составу спокойно поработать минут 30—40, а потом вооружаемся щеткой с мягкой щетиной — например, зубной — и начинаем старательно вычищать нужную нам для постановки на учет поверхность. Силы можно не беречь. Постепенно цифры начнут проступать.

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Важно не остановиться на достигнутом результате, а выбив остатки старой краски и прочих наслоений грязи до металла, сразу покрасить деталь матовой краской, предварительно обезжирив, естественно. Сначала, когда краска только-только легла, может показаться, что «все пропало»: защитный слой полностью скрыл все наработки. Отчаиваться не стоит: как только растворитель испариться, краска «сядет» и проявит каждую черточку на номере. К такому VIN-коду не придерется уже ни один самый вредный сотрудник. Если же хотите защитить себя от вопросов «мол, зачем полезли чистить», дождитесь пока краска немного «припылится» — тогда восстановленный участок будет мало чем отличаться от всей детали.

К слову, сами криминалисты, которые занимаются процедурой проверки, счищают краску и вековые наслоения довольно едкой химией, которой надо действовать крайне аккуратно, дабы не повредить лакокрасочное покрытие всего автомобиля. Делать это в гараже не стоит хотя бы ради заботы о собственном здоровье. Никто ведь не поверит, что вы наденете противогаз и специальные защитные перчатки.

Чтобы в дальнейшем не иметь проблем с выштамповкой номера, его надо покрыть специальной субстанцией, которая есть в любом магазине автозапчастей. Собственно, сделать это стоит как только вы приобрели автомобиль или решили восстановить выштамповку VIN-кода. Снять такую «мастику» достаточно просто и быстро, а номер под ней сохранится на долгие годы.

внедорожник, автосервис, ремонт, лайфхак
21 сентября 2020
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