Почему ржавеют арки колес?

Аварии, сопровождающиеся повреждением передних и задних крыльев кузова, — явление обыденное. При небольших деформациях деталей опытный жестянщик довольно точно восстановит их геометрию, затем маляр окрасит. Казалось бы — проблема решена. Но с обратной стороны крыла оголенный в ходе рихтовочных работ металл также нуждается в надежной защите от коррозии, которую, как правило, провоцирует влага, противогололедные реагенты и прочая химия, а также пескоструй. А именно гнить в первую очередь начинают арки кузова. Коррозия в буквальном смысле «съедает» металл, делая это беспощадно и оставляя на память сквозные дыры. Вот почему при восстановлении аварийной детали необходимо проантикорить ее внутреннюю поверхность.

В случае с арками есть простое решение — использовать так называемые «жидкие подкрылки», например, от ASTROhim. Они представляют собой особый состав, который при нанесении на поверхность образует покрытие, полностью повторяющее контур детали, при этом оно обеспечивает эффективную защиту от агрессивного воздействия дорожных реагентов, кислотных осадков, грязи и влаги. Причем обработать уязвимые места можно и самостоятельно, не обращаясь на СТО.