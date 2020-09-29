Почему ржавеют арки колес?

Аварии, сопровождающиеся повреждением передних и задних крыльев кузова, — явление обыденное. При небольших деформациях деталей опытный жестянщик довольно точно восстановит их геометрию, затем маляр окрасит. Казалось бы — проблема решена. Но с обратной стороны крыла оголенный в ходе рихтовочных работ металл также нуждается в надежной защите от коррозии, которую, как правило, провоцирует влага, противогололедные реагенты и прочая химия, а также пескоструй. А именно гнить в первую очередь начинают арки кузова. Коррозия в буквальном смысле «съедает» металл, делая это беспощадно и оставляя на память сквозные дыры. Вот почему при восстановлении аварийной детали необходимо проантикорить ее внутреннюю поверхность.
В случае с арками есть простое решение — использовать так называемые «жидкие подкрылки», например, от ASTROhim. Они представляют собой особый состав, который при нанесении на поверхность образует покрытие, полностью повторяющее контур детали, при этом оно обеспечивает эффективную защиту от агрессивного воздействия дорожных реагентов, кислотных осадков, грязи и влаги. Причем обработать уязвимые места можно и самостоятельно, не обращаясь на СТО.
«Жидкие подкрылки» от того же ASTROhim выпускаются в аэрозольной упаковке. Их «фишкой» является наличие в составе стеклянных микросфер. Благодаря этим полым шарикам значительно улучшается прочность и износостойкость покрытия. Кроме того, стеклянные микросферы работают как изолятор и способствуют улучшению теплоизоляционных, а также шумопоглощающих свойств покрытия, что положительно сказывается на комфорте. Из собственного опыта отметим, полимерная пленка, образуемая вышеупомянутым составом, не трескается на морозе и не «плывет» на жаре, а значит, нет нужды часто обновлять покрытие и беспокоиться за сохранность металла.
«Жидкие подкрылки» годятся и для нанесения на днище кузова, позволяя не только улучшить шумоизоляцию кузова, но и защитить от коррозии, особенно, если вам часто приходится ездить по грунтовым дорогам, например, на дачу или рыбалку. Поэтому это средство пользуется у российских автолюбителей заслуженной популярностью.