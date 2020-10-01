Как крем, носок, бумага и кошачий наполнитель избавят от проблем, связанных с холодным пуском авто

Заморозки и оттепели, гололедица, слякоть и лужи, снежные заносы и ледяные дожди — зима очень сложный период с точки зрения вождения. Именно поэтому многие из водителей предпочитают сократить свои поездки на автомобиле в зимний период, а то и вовсе ставят железных коней в теплые боксы, гаражи и парковки до весны. Впрочем, сегодняшняя подборка зимних лайфхаков для тех, кто не боится испытаний, и готов бросить вызов непогоде.
ВОЛШЕБНЫЕ НОСКИ
Первое, с чем сталкиваются все автомобилисты — это наледь. После ночной стоянки в зимний период это довольно частое явление. Тонкий слой льда покрывает дворники и стекла. И, выйдя сутра к машине, водителю приходится тратить много времени, чтобы очистить и отогреть автомобиль, дабы избавиться от тонкого слоя замерзшей воды. Однако всего этого можно и не делать. Если с вечера принять превентивные меры.
Например, чтобы наледь не покрыла щетки стеклоочистителя, их вовсе не обязательно всякий раз демонтировать и уносить домой. Опытные водители рекомендуют надеть на них обычные носки и поднять вверх. Впрочем, есть у этого способа и минус. Если часто поднимать дворники вверх, пружины, прижимающие их к лобовому стеклу, могут растянуться. Но метод все равно действенный, хотя и выглядит довольно странно. Если этот способ вам не подходит, то можно установить на автомобиль дворники с подогревом. Однако куда проще избавиться от наледи и инея на стеклах методом выхолаживания салона.
МОРОЗ ПРОТИВ МОРОЗА
Чтобы лед не образовывался на лобовом и боковых стеклах, перед тем, как оставить автомобиль на длительную стоянку, его нужно проветрить, чтобы тот остыл. Когда температура в салоне сравняется с атмосферной, влага не будет конденсироваться на стеклах. И, придя сутра к автомобилю, вам не придется отскребать от них иней и лед.
ПОБРЕЙ МАШИНУ
Запотевание стекол — та еще проблема для многих автомобилистов. Кто-то не разобрался, как настроить климатическую установку, а у кого-то она неисправна. В результате стекла автомобиля начинают запотевать. Чтобы улучшить видимость и избавиться от лишней влаги в салоне, можно заранее обработать стекла кремом для бритья, а затем стереть его чистой тряпкой. После обработки на стеклах останется тонкая пленка, которая предотвратит запотевание.
КОКТЕЙЛЬ ИЗ СПИРТА И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Также можно использовать для обработки спирт. Как и в случае с кремом для бритья, им нужно протереть стекла. А для верности положите на панель мешок или носок с кошачьим наполнителем — он отлично впитывает влагу, и ее излишки не будут так активно оседать на лобовом стекле. Единственное: необходимо позаботиться о том, чтобы мешок с наполнителем был надежно закреплен на панели, а не катался по ней из стороны в сторону, отвлекая водителя от дороги или, что еще хуже, упал и закатился под педальный узел.
Сильные заморозки — сложное испытание для аккумуляторов. Если батарея новая, то бояться нечего — автомобиль худо-бедно, но заведется. А вот если аккумулятор уже пожил, то жди проблем.
ПОМОГИ СЕБЯ ВЧЕРА
Чтобы повысить свои шансы уехать морозным утром на работу на своей машине, а не на такси, лучше поставить ее под горку, разумеется, вывернув колеса в сторону бордюра, поставив на передачу и вытянув ручник, чтобы ночью автомобиль случайно не укатился. Утром, если стало понятно, что аккумулятор не тянет, нужно включить зажигание, поставить машину на нейтраль, и пустить под гору. А когда она разгонится, воткнуть вторую или третью передачу — мотор заведется. Единственный минус — метод запуска двигателя накатом и с толкача работает на автомобилях с механической коробкой передач. И да, аккумулятор все же лучше заменить, а заодно проверить исправность проводки и генератора.
БУМАГА ВСЕ СТЕРПИТ
Морозы — настоящий ад для владельцев дизельных автомобилей. Если дизельное топливо некачественное или не предназначено для использования зимой, то от сильных заморозков оно попросту превращается в желе. И тогда, как не пытайся, завести двигатель не получится даже на новом аккумуляторе. Единственный способ вернуть автомобиль к жизни — загнать его в теплый бокс. После того, как топливо отогреется, его лучше слить, либо искатать, и залить зимнее. Но можно и предупредить все эти проблемы.
Чтобы удостовериться в качестве зимнего топлива, достаточно подъехать на заправку, вынуть пистолет из колонки, и накапать несколько капель на листок бумаги. Если при сильном морозе, когда часть топлива испарилась, на листке остались кристаллики льда — такую «горючку» лучше в бак не заливать. В зимнем дизельном топливе не должно быть примесей, которые могут кристаллизоваться при отрицательных температурах.