Как крем, носок, бумага и кошачий наполнитель избавят от проблем, связанных с холодным пуском авто

Заморозки и оттепели, гололедица, слякоть и лужи, снежные заносы и ледяные дожди — зима очень сложный период с точки зрения вождения. Именно поэтому многие из водителей предпочитают сократить свои поездки на автомобиле в зимний период, а то и вовсе ставят железных коней в теплые боксы, гаражи и парковки до весны. Впрочем, сегодняшняя подборка зимних лайфхаков для тех, кто не боится испытаний, и готов бросить вызов непогоде.

ВОЛШЕБНЫЕ НОСКИ

Первое, с чем сталкиваются все автомобилисты — это наледь. После ночной стоянки в зимний период это довольно частое явление. Тонкий слой льда покрывает дворники и стекла. И, выйдя сутра к машине, водителю приходится тратить много времени, чтобы очистить и отогреть автомобиль, дабы избавиться от тонкого слоя замерзшей воды. Однако всего этого можно и не делать. Если с вечера принять превентивные меры.

Например, чтобы наледь не покрыла щетки стеклоочистителя, их вовсе не обязательно всякий раз демонтировать и уносить домой. Опытные водители рекомендуют надеть на них обычные носки и поднять вверх. Впрочем, есть у этого способа и минус. Если часто поднимать дворники вверх, пружины, прижимающие их к лобовому стеклу, могут растянуться. Но метод все равно действенный, хотя и выглядит довольно странно. Если этот способ вам не подходит, то можно установить на автомобиль дворники с подогревом. Однако куда проще избавиться от наледи и инея на стеклах методом выхолаживания салона.