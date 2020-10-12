Что будет, если залить в мотор масло 5W40 вместо рекомендованного 5W30

На первый взгляд среднестатистического автовладельца, масла с характеристиками 5W30 и 5W40 — практически одно и то же. И только потому, что компания автопроизводитель из каких-то своих загадочных соображений рекомендует заливать в мотор, скажем, смазку типа 5W30 по стандарту SAE, при ТО машины автомобилист использует именно 5W30.

Но проблема в том, что «мануал» компаниявсегда пишет для неких средних условий эксплуатации машины. Без учета манеры езды владельца, степени износа мотора, текущей температуры воздуха за бортом и прочих индивидуальных факторов.

Чтобы разобраться, что же на самом деле нужно конкретно моему двигателю, следует понимать разницу в свойствах масел с цифрами 30 и 40 в их спецификациях. Согласно SАЕ, вязкость масла марки W30 должна составлять 2,9 Мпа*с, а марки W40 – 3,51 Мпа*с. Кинематическая вязкость W30 при температуре +100°С обязана лежать в пределах 9,2—12,7 мм²/с. У марки W40 — в диапазоне 12,7—16,4 мм²/с.

Другими словами, при высоких температурах 5W40 будет обладать в полтора раза большей кинематической вязкостью, чем 5W30. Таким образом, в разогретом моторе, при прочих равных условиях, пленка 5W40 будет толще и от того эффективнее обеспечивать смазывание трущихся частей, в то время как 5W30 окажется более жидкой. Получается, что при высоких температурах износ частей двигателя в присутствии рекомендованной 5W30, будет, согласно этой теории, более интенсивным, нежели при применении 5W40.