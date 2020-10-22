Как избавиться от полос на лобовом стекле, оставленных «дворниками»

Так уж исторически вышло, что дороги в России были, есть и будут грязными. В Старом свете этой проблемы нет, а вот нам досталась. То ли климат не тот, то ли технологии, а может и «место проклятое». Эксперты давно уже размышляют над этой дилеммой, но вот решать проблему грязных ветровых стекол, через которые даже днем ничего не видно, предстоит водителям. Причем самостоятельно. Самый простой способ — обновить сами щетки. Сделать это никогда не рано, только вот очередной заход в «автозапчасти» не порадует оскудевший отечественный кошелек: високосный год простым не бывает, а 2020 побил все рекорды напастей, еще не закончившись. Впрочем, пандемии пандемиями, а ездить-то надо. Хотя бы в аптеку или магазин.
Более того, замена «дворников» проблему грязных стекол решает отнюдь не всегда: чек пробили, коробку открыли, а полосы на стекле остались. Интернет подскажет — в негодность пришли не только щетки, но и поводки, а это уже совсем другие прейскуранты. Подержанными их покупать смысла нет, а вот новые комплект может обойтись весьма накладно: например, на глубоко подержанную Honda пара новых «железок» будет стоить 9800 рублей. А с нынешними сложностями в поставках — Китай-то открыт весьма условно — предстоит еще найти и доехать. Либо оплачивать доставку. Одним словом, дыра в семейном бюджете, не иначе. А уж с комплектом новых зимних шин в тандеме — так и вовсе пробоина.
Выслушав романсы от своих финансов и дотянув до последнего, наш человек начнет искать бюджетные способы решения: тщательно промоет «родные» поводки в теплой воде, смажет и приладит на место. Полосы исчезнут, но лишь частично. И, увы, временно. Неделя — и надоедливая проблема вернется. Нужного усилия от старых пружин такими методами не добиться. А как усилить «степень сжатия» любой пружины, натянутой на два крепления? Правильно, стянуть между собой несколько витков.
Эта же хитрость позволит возвратить молодость и оригинальным поводкам стеклоочистителей: снимаем пружинку с зацепов — сделать это нужно аккуратно и в защитных перчатках, чтобы не повредить руки — и стягиваем три кольца металлической проволокой. Нет под рукой? Не беда, поможет и обычный пластиковый хомут. Он не ржавеет и не царапает стекло, а прослужить может и дольше.
Такая водительская хитрость, можно сказать полноценный лайфхак, позволит разом сэкономить немалые деньги, расшевелить чувство гордости по отношению к самому себе и продолжить ездить с чистым стеклом. А это важнейшее условие безопасности на темных осенних дорогах, которые даже в городах не «страдают» в России достаточной освещенностью.