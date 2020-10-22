Как избавиться от полос на лобовом стекле, оставленных «дворниками»

Так уж исторически вышло, что дороги в России были, есть и будут грязными. В Старом свете этой проблемы нет, а вот нам досталась. То ли климат не тот, то ли технологии, а может и «место проклятое». Эксперты давно уже размышляют над этой дилеммой, но вот решать проблему грязных ветровых стекол, через которые даже днем ничего не видно, предстоит водителям. Причем самостоятельно. Самый простой способ — обновить сами щетки. Сделать это никогда не рано, только вот очередной заход в «автозапчасти» не порадует оскудевший отечественный кошелек: високосный год простым не бывает, а 2020 побил все рекорды напастей, еще не закончившись. Впрочем, пандемии пандемиями, а ездить-то надо. Хотя бы в аптеку или магазин.

Более того, замена «дворников» проблему грязных стекол решает отнюдь не всегда: чек пробили, коробку открыли, а полосы на стекле остались. Интернет подскажет — в негодность пришли не только щетки, но и поводки, а это уже совсем другие прейскуранты. Подержанными их покупать смысла нет, а вот новые комплект может обойтись весьма накладно: например, на глубоко подержанную Honda пара новых «железок» будет стоить 9800 рублей. А с нынешними сложностями в поставках — Китай-то открыт весьма условно — предстоит еще найти и доехать. Либо оплачивать доставку. Одним словом, дыра в семейном бюджете, не иначе. А уж с комплектом новых зимних шин в тандеме — так и вовсе пробоина.