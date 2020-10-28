Как поменять ремень ГРМ в поле или на даче

В любом мануале по эксплуатации автомобиля с газораспределительным механизмом, в состав которого входит ремень, русским языком по белому написано: замена каждые 60 000 км. Однако не стоит отталкиваться от этих слов, как от священного писания. Уж больно много «но» в этой истории: во-первых, ремень может проходить и 100 000 км практически без следов износа. Во-вторых, бракованная или контрафактная деталь превратиться в тряпку уже через 1000 км, а в-третьих, состояния резинового ремня очень сильно зависит от манеры езды. Резкие ускорения с места, постоянное движение на высоких оборотах и любовь к покорению бездорожья приводят «расходник» в негодность намного быстрее положенных «по книжке» 60 000 км.
Причем речь не только про буксующие в грязи колеса, но и летящую под капот грязь, которая забивает привод и набивается в ролики. Подклинивающие ролики тоже добавят в общую копилку. Так что диагностика ремня ГРМ должна проводиться во время каждого ТО, а необходимость замены определяется не по цифрам на приборной панели, а по фактическому состоянию.
Естественно, так бывает только в идеальном мире. Во всех остальных случаях, если, конечно, крепко повезет, доживающий свой срок ремень ГРМ водитель видит на последнем уже издыхании. В тот момент, когда он может «дать деру» в ближайшие несколько километров, и ехать на таком автомобиле уже никуда не стоит. Трос — не вариант, а эвакуаторщик заберет последние крохи и так оскудевшего семейного бюджета. И что, спрашивается, делать?
Купить новую деталь не проблема. А вот замена ремня ГРМ — достаточно сложная операция, которую без помощи профессионала осилят не все. Снять старый просто, а вот надеть новый, выставив все по меткам — целая наука. Тут даже всезнающий интернет не поможет. Хотя один толковый вариант все же есть — о нем и расскажем!
Итак, как мы уже знаем, ремень газораспределительного механизма очень сложно срезать, но вот разделить надвое — совсем не проблема. Параллельно корду он режется простым канцелярским ножом. «Располовинив» изношенный, снимаем на себя ближнюю часть, постаравшись оставить недвижимой дальнюю. Теперь можно аккуратно, не проворачивая шкивы, надеть новый ремень. Старый удержит все «звезды» в нужном положении, а потом, когда обновка займет вверенную ей половину и зафиксируется, можно обрезать старый и закончить операцию.
Кстати, стрелки на ремне ГРМ — это необязательное условие, он симметричный, так что перепутанное по темноте или по «запарке» направление отнюдь не повод ехать за новой деталью. Да, ремни одноразовые, снять и поставить уже не выйдет.
А вот приводной ремень можно вернуть на место и спокойно поехать дальше — от его натяжения зависит работа дополнительного оборудования, но растянутый ремень ничего криминального с автомобилем не сделает. Старую байку, как порванный ремень заменяли женским чулком и ехали дальше, слышали все.