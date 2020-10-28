Как поменять ремень ГРМ в поле или на даче

В любом мануале по эксплуатации автомобиля с газораспределительным механизмом, в состав которого входит ремень, русским языком по белому написано: замена каждые 60 000 км. Однако не стоит отталкиваться от этих слов, как от священного писания. Уж больно много «но» в этой истории: во-первых, ремень может проходить и 100 000 км практически без следов износа. Во-вторых, бракованная или контрафактная деталь превратиться в тряпку уже через 1000 км, а в-третьих, состояния резинового ремня очень сильно зависит от манеры езды. Резкие ускорения с места, постоянное движение на высоких оборотах и любовь к покорению бездорожья приводят «расходник» в негодность намного быстрее положенных «по книжке» 60 000 км.

Причем речь не только про буксующие в грязи колеса, но и летящую под капот грязь, которая забивает привод и набивается в ролики. Подклинивающие ролики тоже добавят в общую копилку. Так что диагностика ремня ГРМ должна проводиться во время каждого ТО, а необходимость замены определяется не по цифрам на приборной панели, а по фактическому состоянию.

Естественно, так бывает только в идеальном мире. Во всех остальных случаях, если, конечно, крепко повезет, доживающий свой срок ремень ГРМ водитель видит на последнем уже издыхании. В тот момент, когда он может «дать деру» в ближайшие несколько километров, и ехать на таком автомобиле уже никуда не стоит. Трос — не вариант, а эвакуаторщик заберет последние крохи и так оскудевшего семейного бюджета. И что, спрашивается, делать?