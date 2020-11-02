По каким критериям и только определяют выбор моторного масла к зиме

Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля? Этот вопрос поднимался многократно и, казалось бы, все аспекты «проблемы» уже рассмотрены, но…. как показывает практика, вопросы все равно остаются. Отвечать на них придется. Тем более, что за окном осень, и время готовить машину к сложному зимнему периоду эксплуатации — менять шины, заблаговременно проводить техническое обслуживание (для тех кто делает это не по пробегу, а по времени — раз в год). А так как в ТО входит замена моторного масла, то еще раз осветим наиболее важные моменты в его выборе. Начнем с того, что пока авто на гарантии и обслуживается у официального дилера — какое заливать масло — его забота. Однако, многие автовладельцы, пройдя первые 2—3 ТО у официала и убедившись в том, что все скрытые дефекты уже «вылезли», устранены по гарантии, уходят в мультибрендовые СТО. А выбор расходных материалов и, в том числе моторного масла, делают самостоятельно.
Какая должна быть вязкость масла?
С чего начать? С главного — масло обязано соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Там четко прописано, какой вязкостью должно быть масло для конкретного интервала температур окружающей среды, а также класс качества. Теперь углубляемся в тему — если речь идет о северных регионах, где столбик термометра часто опускается за отметку −30, из списка одобренных автопроизводителем вариантов нужно выбирать «нулевки» — например 0W-30 или 0W-20, которые сохраняют текучесть даже на лютых морозах, гарантируют уверенный запуск двигателя и отсутствие масляного голодания в первые минуты его работы.
Например, применение масел IDEMITSU ZEPRO TOURING PRO 0W-30 и IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 обеспечивают как уверенный пуск так и мгновенное поступление масла даже в −35. Это означает, что в момент пуска мотора масляный насос гарантированно подаст масло в систему и пары трения не будут работать в условиях нехватки смазки. То есть износ будет минимальным. Если же принять к рассмотрению центральную часть России и ее южные регионы, где уже соскучились по трескучим морозам, то там вполне будет достаточно и масла 5W — «пятерки». Скажем, к примеру, IDEMITSU 5W-30 или IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30. С вязкостью разобрались. Идем дальше.
Только качественная основа
Зимой, особенно когда машина совершает короткие поездки с длительной остановкой мотора (работа — дом — работа), из-за разницы температур окружающего воздуха и мотора в картере будет образовываться водяной конденсат, и масло, соответственно будет обводняться. Это приводит к деградации смазочного материала — читай утрате им своих свойств и качеств. Сопротивляться этому явлению могут масла, созданные только на качественной основе и сбалансированном пакете присадок. Опять-таки, если рассматривать указанный выше продукт ZEPRO TOURING PRO 0W-30, то в его основе смесь синтетического базового масла, полученного из нефти и полиальфаолефинов — базовых масел, полученных методом каталитического синтеза газов. То есть мы говорим о синтетической основе, которая обладает отменной стабильностью и стойкостью к деградации!
Пакет присадок с запасом «прочности» Другая проблема зимней эксплуатации — при холодном пуске и длительном прогреве мотора в цилиндры впрыскивается больше топлива, которое полностью не сгорает, а часть продуктов попадает в картер, что приводит к ускоренному окислению пакета присадок и ухудшает свойства моторных масел (в частности, влечет к снижению срока их службы). А если учесть то, что с качеством топлива в ряде регионов у нас просто беда, то формула «синтетическая основа масла + современный пакет присадок» должна быть еще более стойкой, чем для регионов с хорошим топливом, иными словами — в максимальной степени гарантировать надежную защиту двигателю от ТО до ТО. Кстати, мы настоятельно рекомендуем сократить зимой интервал между ТО, согласно все тех же требований автопроизводителя. Холодная зима, короткие поездки, некачественное топливо — все это сложные условия эксплуатации техники, которые повышают нагрузку на масло, ухудшают его первоначальные свойства. В добавок, зимой, в крупных городах чаще бывают пробки. В следствие увеличивается время работы моторов на холостом ходу, что так же ускоряет процесс старения масла. И наконец, последнее. Выбирая масло — делайте ставку на лидеров рынка. Их продукция не дешева, но вы платите за стабильное качество, проверенные временем технологии и беспроблемную эксплуатацию своего автомобиля.