По каким критериям и только определяют выбор моторного масла к зиме

Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля? Этот вопрос поднимался многократно и, казалось бы, все аспекты «проблемы» уже рассмотрены, но…. как показывает практика, вопросы все равно остаются. Отвечать на них придется. Тем более, что за окном осень, и время готовить машину к сложному зимнему периоду эксплуатации — менять шины, заблаговременно проводить техническое обслуживание (для тех кто делает это не по пробегу, а по времени — раз в год). А так как в ТО входит замена моторного масла, то еще раз осветим наиболее важные моменты в его выборе. Начнем с того, что пока авто на гарантии и обслуживается у официального дилера — какое заливать масло — его забота. Однако, многие автовладельцы, пройдя первые 2—3 ТО у официала и убедившись в том, что все скрытые дефекты уже «вылезли», устранены по гарантии, уходят в мультибрендовые СТО. А выбор расходных материалов и, в том числе моторного масла, делают самостоятельно.

Какая должна быть вязкость масла?

С чего начать? С главного — масло обязано соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Там четко прописано, какой вязкостью должно быть масло для конкретного интервала температур окружающей среды, а также класс качества. Теперь углубляемся в тему — если речь идет о северных регионах, где столбик термометра часто опускается за отметку −30, из списка одобренных автопроизводителем вариантов нужно выбирать «нулевки» — например 0W-30 или 0W-20, которые сохраняют текучесть даже на лютых морозах, гарантируют уверенный запуск двигателя и отсутствие масляного голодания в первые минуты его работы.