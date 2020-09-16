Почему крайне опасно покупать годовалый автомобиль на вторичном рынке

На просторах интернета нередко встречаются объявления о продаже подержанных машин младенческого возраста. Сами продавцы, как правило, объясняют свое желание избавиться от автомобиля просто: срочно потребовались деньги, жене не нравится цвет кузова, произошло пополнение в семье и понадобилась «бричка» побольше, надоело выплачивать лизинг или муж презентовал другой авто.
Не спорим: в жизни бывают разные ситуации, а потому называть всех поголовно продавцов свежих автомобилей мошенниками было бы неправильно. Однако злоумышленники среди них все же встречаются. Что они предлагают под соусом «идеальной гарантийной машины с минимальным пробегом» — вы удивитесь!
ВСМЯТКУ
Самая распространенная причина, по которой почти новые автомобили оказываются на «вторичке» — серьезное ДТП. Конечно, из-за небольшой царапины на бампере или помятой крышки багажника никто не станет избавляться от машины, теряя до 30% от ее стоимости. Другое дело — какая-нибудь «встречная» авария с разбитой «мордой», «уехавшими» стойками и лонжеронами, выстрелившими подушками, да еще и с переворотом.
Даже если автомобиль после ремонта восстанавливается по КАСКО у официального дилера со всеми гарантиями, многие предпочитают с ним распрощаться. Одни — из соображений безопасности: страшно ездить после такого крушения. Другие — из-за суеверий, мол, машина явно неудачная, следующее ДТП наверняка закончится летально.
Чтобы исключить этот вариант, если вам приглянулся годовалый авто, обязательно «пробейте» его — по VIN-номеру транспортного средства можно совершенно бесплатно узнать «аварийную» историю. Сервисов в интернетах сейчас хватает. И, конечно, тщательнее осматривайте машину в техцентре, причем лучше везите его к «своим» мастерам, которые точно не обманут.
СВЕРХУРОЧНЫЕ
Торопятся избавляться не только от битых машин, но и от «измученных». Обычные водители «накатывают» в среднем порядка 15 000 км в год, мотаясь на работу, по магазинам, на дачу летом, да иной раз на рыбалку или по грибы. Те же, кто за рулем зарабатывает — к примеру, таксисты, курьеры, экспедиторы — проезжают гораздо больше, и их «лошадки» изнашиваются, что логично, в разы быстрее.
Простаивание автомобиля в сервисах на пользу бизнесу не идет. А потому куда выгоднее перепродать «уставшую» машину наивному покупателю (предварительно скрутив пробег, разумеется), а себе в очередной раз взять что-то новенькое.
Как защитить себя от этого? Опять же — в помощь сервисы, позволяющие проверить машину по «вину». Многие из них уже научились оповещать пользователей о том, что транспортное средство трудилось в такси. Что же касается пробега, то его без каких-либо проблем считывают на СТО толковые диагносты.
ЮРИДИЧЕСКИ ГРЯЗНЫЙ
Если автовладелец задолжал банкам или государству кругленькую сумму, его счета могут заблокировать, а на имущество — в том числе на автомобиль — наложить арест. Тогда некоторые предпочитают перепродать (что законом запрещается) машину, чтобы получить хоть какие-то деньги или взять себе другой транспорт, оформив его на родственника. Как правило, такие варианты предлагаются по очень низким ценам, на что многие и ведутся.
Опасность заключается в том, что с арестованным или ограниченным в регистрационных действиях автомобилем масса проблем. И невозможность переоформить его на себя — далеко не самое страшное. Машину в любой момент у вас вполне правомерно могут изъять, признав сделку купли-продажи незаконной в судебном порядке. Да, продавца, скорее всего, обяжут вернуть средства, но сколько он их будет выплачивать, учитывая его и без того сложную ситуацию? Да и не факт, что его вообще найдут.
ДОМ В СЕРВИСЕ
Порой причиной скорой перепродажи автомобиля является его ломучесть — не повезло забрать из шоу-рума бракованный экземпляр. Дилеры по гарантии все ремонтируют, но сколько времени и нервов уходит на регулярные визиты в сервис — не каждый готов с этим мириться.
А, МОЖЕТ, ПРОНЕСЕТ
Если в ходе тщательных проверок — технических и юридических — никаких «косяков» за годовалым автомобилем не выявилось, можно смело его покупать. Ведь ситуации, когда людям срочно требуются деньги или более вместительные машины из-за родившихся детей, действительно случаются.
Главное, повторимся, не жалейте времени и средств на проверку, и, возможно, даже юридических консультантов. Найти на «вторичке» автомобиль, который устраивал бы по оснащению, мог похвастать отличным состоянием кузова и «техники», укладывался в определенный бюджет, а при этом был бы еще почти новым — огромная удача. Не стоит ее упускать, но и голову терять не нужно.