Почему крайне опасно покупать годовалый автомобиль на вторичном рынке

ВСМЯТКУ

Самая распространенная причина, по которой почти новые автомобили оказываются на «вторичке» — серьезное ДТП. Конечно, из-за небольшой царапины на бампере или помятой крышки багажника никто не станет избавляться от машины, теряя до 30% от ее стоимости. Другое дело — какая-нибудь «встречная» авария с разбитой «мордой», «уехавшими» стойками и лонжеронами, выстрелившими подушками, да еще и с переворотом.

Даже если автомобиль после ремонта восстанавливается по КАСКО у официального дилера со всеми гарантиями, многие предпочитают с ним распрощаться. Одни — из соображений безопасности: страшно ездить после такого крушения. Другие — из-за суеверий, мол, машина явно неудачная, следующее ДТП наверняка закончится летально.

Чтобы исключить этот вариант, если вам приглянулся годовалый авто, обязательно «пробейте» его — по VIN-номеру транспортного средства можно совершенно бесплатно узнать «аварийную» историю. Сервисов в интернетах сейчас хватает. И, конечно, тщательнее осматривайте машину в техцентре, причем лучше везите его к «своим» мастерам, которые точно не обманут.