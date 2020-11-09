Как помыть машину во дворе и не получить штраф

Владельцы новых автомобилей или просто аккуратные и бережливые люди предпочитают утром садиться в чистую и ухоженную машину. В Европе такую прихоть может позволить себе каждый, а ездить на «чумазом» авто еще и весьма накладно: за грязь положен штраф. Однако даже в Москве есть множество районов, где моек самообслуживания еще нет, а на каждый «банный» сервис стоит очередь. Неужели надо потратить час и более драгоценного вечернего отдыха, чтобы получить чистый автомобиль?

Раньше этот вопрос решался намного проще: тряпка и ведро с водой позволяли за пятнадцать минут справиться с задачей. Но сейчас ситуация изменилась: государство остро нуждается в каждом штрафе, поэтому экологи внимательно следят за «самостийными» мойками. Естественно, никто никого предупреждать не будет: дождутся, пока вы намочите тряпку и сделаете первый взмах, а потом радостно выпишут «жировочку» за порчу природы. Физлицо отделается пятьюстами рублями, а вот если транспорт оформлен на контору — пиши «пропало». В почте окажется «письмо счастья» на 20 000 рублей. Платить естественно, придется тому, кто махал тряпкой в неположенном месте.

Однако, есть «лазейка»: машину нельзя мыть, но ведь протирать сухой тряпкой никто не запрещал! Нет ведра с водой — нет штрафов, а исполнителям законов для делопроизводства очень нужна фотография. Человека, который тряпкой протирает сухую машину на сухом же асфальте никак не привлечь. Шах и мат.