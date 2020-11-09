Как помыть машину во дворе и не получить штраф

Владельцы новых автомобилей или просто аккуратные и бережливые люди предпочитают утром садиться в чистую и ухоженную машину. В Европе такую прихоть может позволить себе каждый, а ездить на «чумазом» авто еще и весьма накладно: за грязь положен штраф. Однако даже в Москве есть множество районов, где моек самообслуживания еще нет, а на каждый «банный» сервис стоит очередь. Неужели надо потратить час и более драгоценного вечернего отдыха, чтобы получить чистый автомобиль?
Раньше этот вопрос решался намного проще: тряпка и ведро с водой позволяли за пятнадцать минут справиться с задачей. Но сейчас ситуация изменилась: государство остро нуждается в каждом штрафе, поэтому экологи внимательно следят за «самостийными» мойками. Естественно, никто никого предупреждать не будет: дождутся, пока вы намочите тряпку и сделаете первый взмах, а потом радостно выпишут «жировочку» за порчу природы. Физлицо отделается пятьюстами рублями, а вот если транспорт оформлен на контору — пиши «пропало». В почте окажется «письмо счастья» на 20 000 рублей. Платить естественно, придется тому, кто махал тряпкой в неположенном месте.
Однако, есть «лазейка»: машину нельзя мыть, но ведь протирать сухой тряпкой никто не запрещал! Нет ведра с водой — нет штрафов, а исполнителям законов для делопроизводства очень нужна фотография. Человека, который тряпкой протирает сухую машину на сухом же асфальте никак не привлечь. Шах и мат.
На этом принципе основана инновационная технология сухой мойки, требующая лишь нанесения специального средства из пульверизатора и последующего удаления размокшей грязи искусственной кожей или микрофиброй. Безусловно, по-настоящему грязный автомобиль таким методом не отмыть, придется стоять в очереди на классической мойке, но запыленную от дневных поездок машину — запросто.
Раньше «сухой» мойкой занимались только профессионалы — приезжал оборудованный микроавтобус и знающий человек наводил марафет. Но сейчас все стало намного проще: «химия» продается повсеместно, а ценообразование позволяет воспользоваться подобными препаратами даже малообеспеченным слоям населения.
И все же пару слов о ценах сказать стоит: удобный флакон в магазине автозапчастей обойдется в 150—200 рублей, а хватит его на две достаточно «подробные» мойки. «Отрез» микрофибры или искусственной замши — еще 250—300 рублей, но они будут служить долго. Итого — 500 рублей на две мойки. Совсем не бюджетно. Однако можно пойти на хитрость и купить «химию» в розлив: пятилитровая канистра, которой хватит на месяц ежедневных «процедур», обойдется в 600—700 рублей. Ну а подходящим пульверизатором всегда поделиться супруга — у нее в заначке их скопилось немало.
Подъехав к гаражу или во двор родного дома, можно риступать к процедуре: достал «брызгалку» из багажника, обработал самые грязные места и снял все проблемы одной тряпкой. Ни один эколог не придерется. Главное — не забывать тряпку регулярно промывать в проточной воде, чтобы забившийся песок не оставил на тонком лакокрасочном покрытии многочисленные царапины.