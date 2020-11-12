Как оживить мертвый аккуммулятор с помощью обыкновенной соды

Подмосковные дачные кооперативы, несмотря на 11-й месяц на календаре, бурлят жизнью до сих пор. Москвичи «дожимают» последние теплые деньки, благо, осень — лучшее, чем одарил нас многострадальный 2020 год. Високосный по всем статьям. Однако дача-дачей, а выезжать периодически все же приходится. Кому в магазин, кому за стройматериалами, а кому и на работу. Только вот сделать это смогут далеко не все: за время простоя и первых заморозков главная автомобильная батарейка решила «отойти в мир иной» и никакая зарядка ей уже не помогает. Вот уж воистину тот редкий момент, когда пригодилась бы дружба с соседом. Дружба, которой нет и не будет, потому что забор, тропинка, ветки, трава и далее по списку.

Короче говоря, ситуация строго по классике: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Чтобы «железный конь» ожил, предстоит приложить не столько руки, сколько знания и смекалку. Но сам факт того, что выжать из АКБ один единственный, такой необходимый заряд возможно — неопровержимый. Выдохнув и размашисто пнув колесо, надо приступать к реанимации.

Во-первых, стоит внимательно осмотреть клеммы на предмет окислов и слабой затяжки, ведь бесполезное мигание приборки может быть вызвано именно этими факторами. Соединение всесторонне прекрасно и строго по инструкции? Тогда идем дальше.