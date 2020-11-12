Как оживить мертвый аккуммулятор с помощью обыкновенной соды

Подмосковные дачные кооперативы, несмотря на 11-й месяц на календаре, бурлят жизнью до сих пор. Москвичи «дожимают» последние теплые деньки, благо, осень — лучшее, чем одарил нас многострадальный 2020 год. Високосный по всем статьям. Однако дача-дачей, а выезжать периодически все же приходится. Кому в магазин, кому за стройматериалами, а кому и на работу. Только вот сделать это смогут далеко не все: за время простоя и первых заморозков главная автомобильная батарейка решила «отойти в мир иной» и никакая зарядка ей уже не помогает. Вот уж воистину тот редкий момент, когда пригодилась бы дружба с соседом. Дружба, которой нет и не будет, потому что забор, тропинка, ветки, трава и далее по списку.
Короче говоря, ситуация строго по классике: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Чтобы «железный конь» ожил, предстоит приложить не столько руки, сколько знания и смекалку. Но сам факт того, что выжать из АКБ один единственный, такой необходимый заряд возможно — неопровержимый. Выдохнув и размашисто пнув колесо, надо приступать к реанимации.
Во-первых, стоит внимательно осмотреть клеммы на предмет окислов и слабой затяжки, ведь бесполезное мигание приборки может быть вызвано именно этими факторами. Соединение всесторонне прекрасно и строго по инструкции? Тогда идем дальше.
А теперь — «во-вторых». Батарею нужно снять и слить из нее электролит, желательно не расплескав по всему участку. Во-первых, экология, а во-вторых, «жижа» нам еще пригодится. Опорожнив батарейку в таз или ведро, нужно заглянуть в «недра»: там встретит толстый и уже непробиваемый нарост окислов и прочих химических элементов, которые превратили свинцовые пластины в бетонные стены. Естественно, аккумулятор уже не держит заряд!
Можно долго ковырять в прошлом, разбираясь в причинах случившегося, но в голове стоит держать один единственный ключевой момент: двигатель нужно завести. Доехать до автозапчастей за новой батарейкой, просто добраться до города или успеть на работу — не принципиально. Важно завести. А для этого потребуется лишь пара канистр воды, пачка соды, что со времен царей стоит под раковиной на всех кухнях страны, и немного терпения.
Высыпаем половину рыжей коробки в пластиковую полуторалитровую бутыль, тщательно взбалтываем и смешиваем, это не коктейль для Джеймса Бонда, можно не стеснять себя в движениях, и заливаем полученный раствор в аккумулятор. Там должно произойти настоящее цунами: сода вступит в контакт с окислами и визуально забурлит. Главное — пробки не завинчивать, пусть полученные газы выходят в атмосферу.
Батарейку в таком интересном положении стоит оставить на несколько часов, поглядывая за продвижением чистки. Как только свинцовые пластины очистятся, нужно слить «компот», промыть все проточной водой и залить электролит. Теперь можно ставить на зарядную станцию.
Правда, ждать от такой батареи долгих и счастливых лет службы не стоит — несколько часов заряда от розетки потребуется для чахлого пуска двигателя и «доезда» за новой АКБ. Но ведь нам того и требовалось, не так ли?