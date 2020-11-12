Как заставить автомобиль прогреться быстрее без автозапуска и отопителя

Сразу скажем, что все вопросы с прогревом машины зимой снимает либо отапливаемый гараж, либо оснащение авто системой дистанционного запуска мотора, либо автономный подогреватель, включающийся за какое-то время до прихода водителя к машине. Как же ускорить прогрев транспортного средства в отсутствии этих благ цивилизации?

Для этого, после запуска мотора следует вспомнить, что системы обогрева сидений, рулевого колеса и стекол (заднего и, если есть, лобового) тоже являются достаточно мощными источниками тепла. Их эффективность, разумеется не поспорит с тепловой отдачей от прогретого мотора. Но в том-то и дело, что двигатель то у нас еще холодный, а начать прогрев уже хочется.

Следует включить «на максимум» нагревательные элементы во всех сиденьях, где они имеются. Проволока под напряжением в стеклах сильно в деле повышения температуры в авто не поможет, но зато сведет к минимуму потери тепла через заднее и лобовое остекление. К тому же, одновременное включение стольких мощных потребителей электричества вынудит «мозги» машины повысить обороты двигателя, чтобы электрогенератор смог вырабатывать адекватную возросшему потреблению мощность. Работа на более высоких оборотах, в свою очередь, поможет движку набрать нужную температуру быстрее.

Параллельно с включением штатных электрообогревательных приборов в машине, следует еще сильнее нагрузить мотор, чтобы он был вынужден сильнее напрягаться и быстрее греться.