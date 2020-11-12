Как заставить автомобиль прогреться быстрее без автозапуска и отопителя

Сразу скажем, что все вопросы с прогревом машины зимой снимает либо отапливаемый гараж, либо оснащение авто системой дистанционного запуска мотора, либо автономный подогреватель, включающийся за какое-то время до прихода водителя к машине. Как же ускорить прогрев транспортного средства в отсутствии этих благ цивилизации?
Для этого, после запуска мотора следует вспомнить, что системы обогрева сидений, рулевого колеса и стекол (заднего и, если есть, лобового) тоже являются достаточно мощными источниками тепла. Их эффективность, разумеется не поспорит с тепловой отдачей от прогретого мотора. Но в том-то и дело, что двигатель то у нас еще холодный, а начать прогрев уже хочется.
Следует включить «на максимум» нагревательные элементы во всех сиденьях, где они имеются. Проволока под напряжением в стеклах сильно в деле повышения температуры в авто не поможет, но зато сведет к минимуму потери тепла через заднее и лобовое остекление. К тому же, одновременное включение стольких мощных потребителей электричества вынудит «мозги» машины повысить обороты двигателя, чтобы электрогенератор смог вырабатывать адекватную возросшему потреблению мощность. Работа на более высоких оборотах, в свою очередь, поможет движку набрать нужную температуру быстрее.
Параллельно с включением штатных электрообогревательных приборов в машине, следует еще сильнее нагрузить мотор, чтобы он был вынужден сильнее напрягаться и быстрее греться.
Нужно нажать на тормоз (в машинах с АКП) и перевести селектор трансмисси в положение «драйв». Тем самым мы заставим силовой агрегат приводить в движение ее элементы не сдвигая машину с места. Это, надо отметить, полезно и для «автомата». Прогрев перед стартом увеличивает его ресурс.
Вдобавок ко всем вышеперечисленным манипуляциям, следует еще и плавно покручивать руль вправо-влево примерно на полоброта в каждую сторону. Работа как гидро-, так и электроусилителя рулевого управления дополнительно «грузит» мотор. В случае с «гидрачом» польза от методики еще и в небольшом продлении его ресурса благодаря столь нехитрому приему. Как только мы обнаруживаем, что наши действия подняли температуру двигателя настолько, что стрелка указателя этого параметра «отлипла» от нулевой отметки и двинулась вверх, включаем систему вентиляции, переведя ее в режим рециркуляции. Чтобы ей приходилось забирать и греть не ледяной воздух с улицы, а уже слегка потеплевший из салона.
Добиться ускоренного прогрева можно и подняв обороты движка до уровня 2000—2500. Но тут следует иметь в виду, что поступать так имеет смысл лишь с машинами, оснащенными МКП. В случае АКП, такой метод не рекомендуется, поскольку «автоматы» не любят подобного обращения.