Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач

Многие помнят, как после долгой стоянки на морозе рычаг механической коробки туго переходит из «нейтрали», скажем, к первой или второй передачам. Ничего удивительного тут нет. В «механике» залито масло, которое, как и моторное, густеет на морозе. Так что коробку надо прогревать. Кстати, это относится к любому типу трансмиссии.

«Механика» и однодисковый «робот»

При этом надо учитывать тот факт, что двигатель прогревается куда быстрее КП. Ведь в моторе происходит процесс сгорания топлива, а трансмиссия греется только за счет сил трения. Таким образом, коробка дольше работает в неоптимальных температурных режимах. Это снижает ее ресурс, ведь любые трущиеся детали со временем изнашиваются, а при масляном голодании износ деталей резко увеличивается.

Благо прогреть механическую коробку передач довольно просто. Достаточно завести двигатель, но не сразу трогаться с места, а постоять 5—10 минут. Так и мотор прогреете и масло в коробке. Ведь у «механики» вращается первичный вал и шестерни вторичного, разгоняя масло даже тогда, когда автомобиль стоит. Тут поправка: педаль сцепления не должна быть нажата.

То же самое относится к однодисковым «роботам». Это ведь та же «механика», но с автоматическим механизмом переключения передач.

«Автомат» и DSG

С классическим гидромеханическим «автоматом» ситуация сложнее. Загустевшая рабочая жидкость не может сразу создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают пробуксовывать. Это увеличивает их износ, а продукты этого износа попадают в жидкость, что не сулит ничего хорошего.