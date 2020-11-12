Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач

Фото из открытых источников
Все мы привыкли прогревать двигатель после долгой стоянки, особенно на морозе. А о прогреве коробки передач многие часто забывают. А ведь от этого зависит ее исправная работа. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему важно прогревать коробку передач и какие неприятности ждут того, кто сразу начинает движение.

Многие помнят, как после долгой стоянки на морозе рычаг механической коробки туго переходит из «нейтрали», скажем, к первой или второй передачам. Ничего удивительного тут нет. В «механике» залито масло, которое, как и моторное, густеет на морозе. Так что коробку надо прогревать. Кстати, это относится к любому типу трансмиссии.

«Механика» и однодисковый «робот»

При этом надо учитывать тот факт, что двигатель прогревается куда быстрее КП. Ведь в моторе происходит процесс сгорания топлива, а трансмиссия греется только за счет сил трения. Таким образом, коробка дольше работает в неоптимальных температурных режимах. Это снижает ее ресурс, ведь любые трущиеся детали со временем изнашиваются, а при масляном голодании износ деталей резко увеличивается.

Благо прогреть механическую коробку передач довольно просто. Достаточно завести двигатель, но не сразу трогаться с места, а постоять 5—10 минут. Так и мотор прогреете и масло в коробке. Ведь у «механики» вращается первичный вал и шестерни вторичного, разгоняя масло даже тогда, когда автомобиль стоит. Тут поправка: педаль сцепления не должна быть нажата.

То же самое относится к однодисковым «роботам». Это ведь та же «механика», но с автоматическим механизмом переключения передач.

«Автомат» и DSG

С классическим гидромеханическим «автоматом» ситуация сложнее. Загустевшая рабочая жидкость не может сразу создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают пробуксовывать. Это увеличивает их износ, а продукты этого износа попадают в жидкость, что не сулит ничего хорошего.

Фото из открытых источников

Гидромеханику нельзя полностью прогреть во время стоянки с работающим мотором. Это делается только в движении. Так что трогаться надо медленно и не давить на газ сразу.

«Робот» с двумя сцеплениями тоже греем на ходу. Однако будьте осторожны: если при выезде со стоянки придется буксовать в снегу, то нагрузки на трансмиссию не избежать. Поэтоу лучше достать лопату и раскидать снег. Согласитесь: физкультура приоритетнее затрат на ремонт «преселектива».

Вариатор

Бесступенчатую коробку тоже нужно прогревать в движении. Опять же, трогаемся медленно и плавно, без резких дерганий. После 10 минут поездки в таком режиме, считайте, что CVT готов.

Если этого не делать, то холодная рабочая жидкость может прикончить дорогой агрегат. Дело в том, что на морозе вязкость жидкости растет. Поэтому, сразу после того, как машина трогается с места, увеличивается нагрузка на привод насоса. Он начинает нагнетать давление в системе. При этом даже полностью открытый редукционный клапан не способен компенсировать такое высокое давление. В результате могут выйти из строя клапаны гидроблока или выдавить резиновые уплотнители.

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12 ноября 2020
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