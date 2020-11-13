Почему не следует менять перед зимой литые диски на «штамповку»

ВИРТУАЛЬНАЯ ХРУПКОСТЬ

Одна из претензий к поведению «литья» на морозе — увеличение хрупкости алюминиевых сплавов по мере понижения температуры. В принципе, такой эффект имеет место. Но только при таком морозе, с которым большинство автовладельцев нашей страны в принципе не сталкивается — когда столбик термометра опускается сильно ниже −40°C. То есть, переход на «штамповки» зимой оправдан лишь для автомобилистов Крайнего Севера и некоторых регионов Сибири. Автовладельцам европейской части за хрупкость литых колес зимой переживать не нужно.

УДАР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Следующая причина перехода на стальные диски перед зимой — меньшая стойкость «литья» по сравнению со «штамповкой» к боковым ударам. Но кто сказал, что в холодное время года машины только и делают, что в заносе бьются колесами о бордюры и прочие твердые штуковины. Чтобы убедиться, в надуманности данной проблемы, предлагаем читателю вспомнить, когда он последний раз зимой «швартовал» свою машину боком об бордюр. Скорее всего, вспоминать придется долго и безрезультатно…

ТО ЯМА, ТО КАНАВА

Приверженцы стального диска зимой говорят еще и об опасностях наехать колесом и повредить его о скрытое под снегом препятствие, — в какой-нибудь яме или еще на чем-то подобном. На самом деле такое возможно лишь при езде по «целине». В городе, где улицы более-менее чистят, или на дороге с хоть каким-то движением, не заметить валяющийся на пути кирпич или выбоину угрожающих размеров — это нужно сильно постараться. Либо смотреть не в лобовое стекло, а преимущественно в экран смартфона.