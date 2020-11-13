Почему не следует менять перед зимой литые диски на «штамповку»

ВИРТУАЛЬНАЯ ХРУПКОСТЬ
Одна из претензий к поведению «литья» на морозе — увеличение хрупкости алюминиевых сплавов по мере понижения температуры. В принципе, такой эффект имеет место. Но только при таком морозе, с которым большинство автовладельцев нашей страны в принципе не сталкивается — когда столбик термометра опускается сильно ниже −40°C. То есть, переход на «штамповки» зимой оправдан лишь для автомобилистов Крайнего Севера и некоторых регионов Сибири. Автовладельцам европейской части за хрупкость литых колес зимой переживать не нужно.
УДАР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Следующая причина перехода на стальные диски перед зимой — меньшая стойкость «литья» по сравнению со «штамповкой» к боковым ударам. Но кто сказал, что в холодное время года машины только и делают, что в заносе бьются колесами о бордюры и прочие твердые штуковины. Чтобы убедиться, в надуманности данной проблемы, предлагаем читателю вспомнить, когда он последний раз зимой «швартовал» свою машину боком об бордюр. Скорее всего, вспоминать придется долго и безрезультатно…
ТО ЯМА, ТО КАНАВА
Приверженцы стального диска зимой говорят еще и об опасностях наехать колесом и повредить его о скрытое под снегом препятствие, — в какой-нибудь яме или еще на чем-то подобном. На самом деле такое возможно лишь при езде по «целине». В городе, где улицы более-менее чистят, или на дороге с хоть каким-то движением, не заметить валяющийся на пути кирпич или выбоину угрожающих размеров — это нужно сильно постараться. Либо смотреть не в лобовое стекло, а преимущественно в экран смартфона.
РЕМОНТОНЕПРИГОДНОСТЬ
В пользу выбора стального колеса «на зиму» приводится и довод о том, что после удара замявшийся штампованный диск можно выправить самостоятельно. А литой — только на специальном оборудовании, да и то, если он не оказался расколот.
На самом деле этот аргумент — всесезонный, конкретно к зиме отношения не имеющий. Поскольку, как мы выяснили выше, вероятность повредить колесо что летом, что зимой практически одинакова. Тем более, что летом машины, в массе своей, едут с более высокими скоростями, нежели зимой по скользкому покрытию. По этой причине и последствия ударов в выбоинах на повышенной скорости приводят к более тяжелым последствиям для дисков обоих типов характерны, скорей, для лета.
КОРРОЗИЯ МЕТЕЛЛА
Еще один довод против «литья» зимой — якобы повышенная коррозия цветных металлов из-за реагентов. Это утверждение на данный момент вообще не имеет под собой почвы. Все легкосплавные колеса сейчас покрывают настолько серьезным защитным покрытием, что о коррозии можно даже не вспоминать. Скорей «штамповка» покроется ржавыми пятнами, чем на «литье» появятся очаги окисления.
Таким образом, сейчас совет ставить зимние покрышки исключительно на стальные штампованные диски стал абсолютно бессмысленным.