Почему далеко не все зимние шины уберегут от аварии осенью

Осень — это не только проливные дожди. Это ранние заморозки и различные погодные сюрпризы. Плюс уменьшение светового времени суток, которое также оказывает влияние на дорожную обстановку. Ведь заметить препятствие в темноте гораздо труднее, чем при свете. Поэтому даже если водитель вовремя «переобул» покрышки и поставил зимнюю резину, это не панацея от бед. Ведь не каждые зимние шины способны уберечь от аварии.

Например, в гололедицу или после того, как прошел ледяной дождь, лучше подойдут шипованные покрышки, потому как на льду тормозит именно шип. А вот нешипованная «резина» проигрывает. Особенно, так называемые европейки, то есть модели, предназначенные для мягких европейских зим. Риск попасть в аварию на них гораздо выше.

Еще один нюанс. При выборе зимних колес многие водители совершенно справедливо ориентируются на инструкцию по эксплуатации. Там указаны размеры покрышек, на которые надо обращать пристальное внимание. Дело в том, что ширина баллона напрямую влияет на величину пятна контакта.