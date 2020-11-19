Почему далеко не все зимние шины уберегут от аварии осенью

Осень — это не только проливные дожди. Это ранние заморозки и различные погодные сюрпризы. Плюс уменьшение светового времени суток, которое также оказывает влияние на дорожную обстановку. Ведь заметить препятствие в темноте гораздо труднее, чем при свете. Поэтому даже если водитель вовремя «переобул» покрышки и поставил зимнюю резину, это не панацея от бед. Ведь не каждые зимние шины способны уберечь от аварии.
Например, в гололедицу или после того, как прошел ледяной дождь, лучше подойдут шипованные покрышки, потому как на льду тормозит именно шип. А вот нешипованная «резина» проигрывает. Особенно, так называемые европейки, то есть модели, предназначенные для мягких европейских зим. Риск попасть в аварию на них гораздо выше.
Еще один нюанс. При выборе зимних колес многие водители совершенно справедливо ориентируются на инструкцию по эксплуатации. Там указаны размеры покрышек, на которые надо обращать пристальное внимание. Дело в том, что ширина баллона напрямую влияет на величину пятна контакта.
На мокром асфальте эффективнее тормозят более широкие шины. А для движения в снегу идеально подойдут узкие покрышки. Ведь такой «обуви» гораздо легче пробивать себе дорогу в рыхлом снегу, да и управляемость будет острее. Поэтому если под зиму вы поставили узкие шины, будьте внимательны осенью. В случае аварийной ситуации, тормозного пути может не хватить.
И еще один важный факт, который часто игнорируют, желая сэкономить. Каждый производитель покрышек рассказывает о новых технологиях, которые он применяет при разработках своей продукции. Это и новая резиновая смесь, и особенности рисунка протектора, и форма грунтозацепов на боковине. Большинство инновационных решений предлагаются на премиальных моделях топовой линейки. То есть, самых дорогих. Зачастую покупатель не хочет переплачивать за инновации, и отдает предпочтение брендам, которые «играют» в средней ценовой категории.
Действительно, при обычном движении заметить работу разрекламированных технологий невозможно. Их можно почувствовать только в аварийной ситуации. Скажем, когда на дороге образовалась тонкая корка льда. Премиальные шины сохранят в целости бамперы машины, а вот более дешевым покрышкам такая ситуация может оказаться не по зубам. Ну а совсем уж бюджетная «резина» может и вовсе спасовать перед гололедом. Так и до вылета в кювет недалеко.