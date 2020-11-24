Чем опасен ледяной дождь для автомобиля?

Буквально на днях прошел ледяной дождь, который в прямом смысле слова заковал машины в ледяной панцирь. Мой автомобиль не стал исключением, точно также попал в этот капкан. Причем все произошло как водится не вовремя. На утро была запланирована важная встреча, которую пришлось перенести по той простой причине, что я не смог сесть в машину и не то, что сесть, просто не смог открыть двери! Пришлось бегать домой за горячей водой и к машине туда-обратно, чтобы хоть как-то растопить лед. Постепенно под коркой льда образовалась водяная прослойка, и я потихоньку начал скалывать панцирь, освобождая вход в автомобиль. Правда, открыть дверь удалось с трудом, точнее не с первого рывка. Уплотнители дверей тоже примерзли намертво! Их обработать перед наступающей зимой я попросту не успел. Хорошо, что ручка крепкая и уплотнители не порвал. Проникнув в машину, пустил мотор, включил на полную мощность печку, обогрев стекол, зеркал и стал ждать, пока кузов отогреется изнутри. Затем начал аккуратно скалывать панцирь пластами. Освободив лобовое стекло, медленно, с включенной аварийкой двинулся в сторону автомойки, где моего «коня» окончательно избавили от ледяных оков.

Некоторые автовладельцы, у которых не было доступа к теплой воде, вызывали эвакуаторы и на них доставляли свои автомобили на автомойку. Бизнес автомойщиков шел бойко — с кузовов керхером сбивали лед, вытирали воду, а резиновые уплотнители обрабатывали специальной силиконовой смазкой.