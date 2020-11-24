Чем опасен ледяной дождь для автомобиля?

Буквально на днях прошел ледяной дождь, который в прямом смысле слова заковал машины в ледяной панцирь. Мой автомобиль не стал исключением, точно также попал в этот капкан. Причем все произошло как водится не вовремя. На утро была запланирована важная встреча, которую пришлось перенести по той простой причине, что я не смог сесть в машину и не то, что сесть, просто не смог открыть двери! Пришлось бегать домой за горячей водой и к машине туда-обратно, чтобы хоть как-то растопить лед. Постепенно под коркой льда образовалась водяная прослойка, и я потихоньку начал скалывать панцирь, освобождая вход в автомобиль. Правда, открыть дверь удалось с трудом, точнее не с первого рывка. Уплотнители дверей тоже примерзли намертво! Их обработать перед наступающей зимой я попросту не успел. Хорошо, что ручка крепкая и уплотнители не порвал. Проникнув в машину, пустил мотор, включил на полную мощность печку, обогрев стекол, зеркал и стал ждать, пока кузов отогреется изнутри. Затем начал аккуратно скалывать панцирь пластами. Освободив лобовое стекло, медленно, с включенной аварийкой двинулся в сторону автомойки, где моего «коня» окончательно избавили от ледяных оков.
Некоторые автовладельцы, у которых не было доступа к теплой воде, вызывали эвакуаторы и на них доставляли свои автомобили на автомойку. Бизнес автомойщиков шел бойко — с кузовов керхером сбивали лед, вытирали воду, а резиновые уплотнители обрабатывали специальной силиконовой смазкой.
Со слов работников, тонкий слой силикона должен предотвратить примерзание дверей кузова и сделать так, чтобы они легко открывались даже после этого самого ледяного дождя или резкого перепада температур. Брали за такую обработку, скажем так, нескромно. Но пребывающие в стрессе от каприза природы автовладельцы безропотно расставались с деньгами, никто не хотел повторения катаклизма и его последствий.
Пока автомойщики «колдовали» над моим автомобилем, я внимательно наблюдал за их манипуляциями. Поэтому обратил внимание на синий карандаш, которым они промазывали уплотнители моего автомобиля. Их «волшебной палочкой» оказалась силиконовая смазка с роликом Astrohim. Потом купил себе такую же в небольшом магазинчике при мойке. Раньше покупал в виде аэрозоля, но эта оказалась значительно удобнее, по сторонам ничего не разбрызгивается.
Известный факт, что силиконовые смазки благоприятно влияют на сохранность резиновых уплотнений. Поэтому пригодилась смазка и для обработки уплотнений пластиковых окон дома. Так они лучше прилегают и меньше деформируются, сохраняя эластичность. Такой вот «лайфхак».