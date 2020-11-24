Нежданчик: как водители меняют клиренс авто, не подозревая об этом

Одна из самых распространенных ошибок — нагрузить автомобиль по полной программе. При этом его даже не нужно перегружать сверх нормы. Достаточно, чтобы в салон сели пять человек, а в багажнике разместили килограммов сорок груза. Вполне себе житейская ситуация: например, когда мужчины собрались на рыбалку. В итоге стандартный дорожный просвет седана или хетчбэка в 160 мм может уменьшиться до 130 мм. В результате появляется вероятность задеть что-нибудь на грунтовке.

Особенно опасна подобная ситуация для машин, у которых очень низко расположена выхлопная система. Скажем, у кроссовера Nissan Murano глушитель буквально касается земли. Нагрузив этот крупный SUV, легко замять глушитель или просто оторвать его. Причем даже на укатанной гравийке.

Еще одна типичная ситуация. Сейчас многие автомобили сходят с конвейера без хорошей защиты двигателя. На ее месте установлен лишь пластиковый пыльник. С ним заявленный производителем дорожный просвет составляет, скажем, для кроссовера 180 мм, что вполне неплохо. Однако водителям этого мало и они решают поставить крепкий стальной или композитный «лист». Людей можно понять, ведь на бездорожье хрупкий брызговик не станет препятствием для большого камня. Пластик расколется, а удар примет на себя картер двигателя или КП. Обе встречи чреваты дорогим ремонтом.