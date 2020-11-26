Как навсегда забыть о наледи в багажнике и под капотом

Костры рябин горели в этом году невероятно долго, осень — пожалуй, лучшее, что было в 2020 году. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и в ноябре, как всегда неожиданно, пришла зима. Неожиданно она заявилась не только для коммунальных служб, к чему все уже давно привыкли, но и к абсолютному большинству автовладельцев: «день жестянщика-2020» прошел под шелест летней резины. Впрочем, покрышки переобули, а неприятности остались.

Скачки забортной температуры, коими исторически «радует» начало зимы, приводят к образованию тонкого, а порой и не очень слоя льда повсеместно. Не открывается крышка топливной горловины, не опускаются стекла, а в щелях капота и багажника вырастает настоящие торосы, которые мерзко скрипят и трещат при закрытии и царапают и так тонкий слой краски современного автомобиля. Так и до ржавчины недалеко!