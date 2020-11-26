Как навсегда забыть о наледи в багажнике и под капотом

Костры рябин горели в этом году невероятно долго, осень — пожалуй, лучшее, что было в 2020 году. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и в ноябре, как всегда неожиданно, пришла зима. Неожиданно она заявилась не только для коммунальных служб, к чему все уже давно привыкли, но и к абсолютному большинству автовладельцев: «день жестянщика-2020» прошел под шелест летней резины. Впрочем, покрышки переобули, а неприятности остались.
Скачки забортной температуры, коими исторически «радует» начало зимы, приводят к образованию тонкого, а порой и не очень слоя льда повсеместно. Не открывается крышка топливной горловины, не опускаются стекла, а в щелях капота и багажника вырастает настоящие торосы, которые мерзко скрипят и трещат при закрытии и царапают и так тонкий слой краски современного автомобиля. Так и до ржавчины недалеко!
Можно, конечно, стоически бороться с «ветряными мельницами» — это мы умеем, как никто — и вычищать «набело» все погодные аномалии, однако делу это не поможет. То, что вечером растаяло, за ночь замерзнет, образовав новую проблему. Нужен более технологичный подход.
И тут поможет, как ни странно, магазин стройматериалов, в котором за несколько сот «обесценивающихся» стоит приобрести самый обыкновенный оконный уплотнитель. Он достаточно мягкий, чтобы сберечь покрытие, однако с задачей своей справится. Конечно, можно отыскать и подобрать более жесткий и долговечный резиновый — от «Жигуля», например — только зачем? Оконная «резинка» продержится зиму и благополучно отправится на переработку по весне, а стоит она в разы дешевле «профильной» запчасти. Одним словом, проще и продуктивнее использоваться «стройматериал».
К установке стоит подготовиться заранее, почистить и обезжирить поверхность, выбрать теплое помещение — подземный паркинг любого крупного супермаркета — и запастись канцелярским ножом. И, конечно, самим уплотнителем: для победы надо льдом лучше прочих подойдет самый дешевый, однослойный, который и задачу решит, и выпирать из всех щелей не будет. Закончив с прелюдией, можно клеить, стараясь расположить уплотнитель ровно посередине проема. Высшего образования и широкого спектра практических навыков не потребуется: только терпение и аккуратность. Ну и про «семь раз отмерь — один отрежь» забывать не стоит, ведь лайфхак поможет только в том случае, если лента будет с минимальным количеством стыков. Желательно — с одним.
Таким нехитрым и совсем недорогим методом можно на все холодные месяцы защитить автомобиль от намерзшего льда в стыках, а бонусом незначительно улучшить шумоизоляцию. Уплотнитель, как известно, всегда уплотнитель: будь то окно дома или капот в автомобиле.