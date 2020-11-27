Почему сырая и теплая зима для аккумулятора опаснее морозов

Казалось бы: за окном что-то около 0ºС или небольшой минус — лучший вариант зимней погоды для стартерной батареи! Моторное масло в таких условиях густеет не особо и на прокручивание коленвала двигателя стартером тратится меньше электроэнергии, чем, например, при −20ºС. Даже старенькая АКБ справляется со своей задачей без проблем!
В подобном блаженном неведении автовладелец может пребывать до тех пор, пока однажды, очередным не по-зимнему мягким утром, придет к машине и обнаружит, что достаточно свежая еще по всем параметрам «батарейка» не в состоянии запустить мотор. Или во время небольшого кратковременного похолодания (аж до −10ºС) окажется, что корпус аккумулятора неожиданно вспух и он приказал долго жить.
Оба варианта — следствие полного разряда батареи. Собственно, именно эта неприятность — худшее, что может случиться с ней. Несколько разрядов «в ноль» — и смело идем в магазин за новым аккумулятором. Как же такое может произойти в, казалось бы, «гуманных» условиях мягкой и сыроватой зимы? Для начала вспомним, что, с понижением температуры емкость «аккума» снижается. Не настолько сильно как при −30ºС, но достаточно заметно: падает примерно на 4% с каждым 1ºС.
А теперь прибавим к этому фактору влажность. При существенном морозе она минимальна, а в наших условиях — сами понимаете. Оседая на корпусе между клеммами, влага создает между ними токопроводящие «дорожки», по которым происходит ускоренный саморазряд батареи.
Из школьного курса химии следует, что чем ниже температура, тем, в общем случае, ниже интенсивность химических реакций. И в том числе тех, которые лежат в основе механизма выработки электричества в аккумуляторе. Но поскольку у нас за окном не лютый мороз, а тепловатая «европейская» зима, температура не сильно сказывается на химических процессах в «банках» батареи. То есть, батарея химически активна, влага замыкает контакты, разряд идет, приближая нежданно-негаданный конец.
Что же делать, чтобы не менять аккумулятор на новый в ускоренном режиме из-за изменений климата? Прежде всего, стоит тщательно удалить грязь с корпуса батареи — она впитывает и задерживает влагу, которая, как мы помним, вызывает ускоренный разряд. Далее, по возможности, изолируем клеммы аккумулятора от окружающей среды. Например, покрываем густым слоем консистентной смазки. Но только не «графитовой», «медной» или иной, содержащей электропроводящие частицы!
Если же мы всерьез стремимся максимально продлить жизнь аккумулятору, то есть смысл периодически, раз в месяц-другой, снимать его с машины на ночь и заряжать дома до максимального значения. Ведь даже если вы ежедневно «наматываете» на авто по 50—100 километров, штатный генератор не может зарядить батарею полностью и она живет в состоянии перманентного «полуразряда». Периодическая домашняя подзарядка снимет эту проблему.