Почему сырая и теплая зима для аккумулятора опаснее морозов

Казалось бы: за окном что-то около 0ºС или небольшой минус — лучший вариант зимней погоды для стартерной батареи! Моторное масло в таких условиях густеет не особо и на прокручивание коленвала двигателя стартером тратится меньше электроэнергии, чем, например, при −20ºС. Даже старенькая АКБ справляется со своей задачей без проблем!

В подобном блаженном неведении автовладелец может пребывать до тех пор, пока однажды, очередным не по-зимнему мягким утром, придет к машине и обнаружит, что достаточно свежая еще по всем параметрам «батарейка» не в состоянии запустить мотор. Или во время небольшого кратковременного похолодания (аж до −10ºС) окажется, что корпус аккумулятора неожиданно вспух и он приказал долго жить.

Оба варианта — следствие полного разряда батареи. Собственно, именно эта неприятность — худшее, что может случиться с ней. Несколько разрядов «в ноль» — и смело идем в магазин за новым аккумулятором. Как же такое может произойти в, казалось бы, «гуманных» условиях мягкой и сыроватой зимы? Для начала вспомним, что, с понижением температуры емкость «аккума» снижается. Не настолько сильно как при −30ºС, но достаточно заметно: падает примерно на 4% с каждым 1ºС.

А теперь прибавим к этому фактору влажность. При существенном морозе она минимальна, а в наших условиях — сами понимаете. Оседая на корпусе между клеммами, влага создает между ними токопроводящие «дорожки», по которым происходит ускоренный саморазряд батареи.