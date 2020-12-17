Почему опасно слишком часто чистить от снега машину щеткой

Очередной снегопад — и все припаркованные под открытым небом автомобили покрыты изрядным слоем снега. После этого водители дружно занимаются очисткой своих машин, чтобы можно было ехать. Но некоторые автовладельцы идут еще дальше. Устраняя последствия осадков, они обметают буквально каждый миллиметр своей легковушки, стремясь избавиться от каждой снежинки. Точно так же, с поразительным тщанием, они ликвидируют «ужасные» последствия даже символического масштаба осадков, чуть ли не натирая щеткой лакокрасочное покрытие своей «ласточки».
На самом деле, в борьбе за чистоту они оказывают «медвежью услугу» кузову. Дело в том, что снег — это всего лишь твердая форма воды. Кристаллическая. А у любого кристалла есть грани. Да, кристаллики воды не обладают твердостью алмаза. Однако грани даже относительно «мягких» кристаллов могут нанести повреждения поверхности, по которой скользят. Не настолько глубокие как те, что в состоянии причинить тот же алмаз, но если тереть ими часто, неприятный результат будет явно заметен.
Кстати, и щетина традиционного инструмента для удаления снега с кузова, тоже потихоньку создает микроцарапинки на лакокрасочном покрытии. Да, твердость ее куда ниже, чем у ЛКП. Но, как говорится, вода камень точит.
Это, собственно, и происходит при очистке машины от последствий снегопада. Чем больше раз вы протащите щеткой снег по крыше своего авто, тем сильнее будут проявляться вышеперечисленные эффекты. Микроцарапины, разумеется, заметить невооруженным взглядом непросто. Однако каждая из них — потенциальный очаг коррозии в будущем, поскольку является местом ослабления лакокрасочного покрытия. С другой стороны, если каждая «микроцарапка» на ЛКП взору не заметна, то когда их становится много, окрашенная поверхность теряет свой блеск и приобретает матовый, «мутный» вид.
Таким образом, если вы не против этого, можно продолжать «натирать» свою машину снежной щеткой при каждом удобном и неудобном случае. Более здравомыслящий автовладелец просто сметет снег со стекол, чтобы открыть себе обзор из-за руля, широкими «мазками» сбросит основную массу «кристаллической воды» с капота, крыши и багажника, сядет в машину и поедет. Не обращая внимания на оставшиеся мелкие островки снега по кузову. На безопасность движения они не повлияют, да и внешний вид автомобиля не испортят — особенно в условиях городской слякоти.