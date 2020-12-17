Почему опасно слишком часто чистить от снега машину щеткой

Очередной снегопад — и все припаркованные под открытым небом автомобили покрыты изрядным слоем снега. После этого водители дружно занимаются очисткой своих машин, чтобы можно было ехать. Но некоторые автовладельцы идут еще дальше. Устраняя последствия осадков, они обметают буквально каждый миллиметр своей легковушки, стремясь избавиться от каждой снежинки. Точно так же, с поразительным тщанием, они ликвидируют «ужасные» последствия даже символического масштаба осадков, чуть ли не натирая щеткой лакокрасочное покрытие своей «ласточки».

На самом деле, в борьбе за чистоту они оказывают «медвежью услугу» кузову. Дело в том, что снег — это всего лишь твердая форма воды. Кристаллическая. А у любого кристалла есть грани. Да, кристаллики воды не обладают твердостью алмаза. Однако грани даже относительно «мягких» кристаллов могут нанести повреждения поверхности, по которой скользят. Не настолько глубокие как те, что в состоянии причинить тот же алмаз, но если тереть ими часто, неприятный результат будет явно заметен.

Кстати, и щетина традиционного инструмента для удаления снега с кузова, тоже потихоньку создает микроцарапинки на лакокрасочном покрытии. Да, твердость ее куда ниже, чем у ЛКП. Но, как говорится, вода камень точит.