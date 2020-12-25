Как за пару минут заставить клаксон сигналить лучше нового

Впрочем, не нужно списывать старичка на покой. Возможно, обычный уксус вернет его к жизни. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как.
С помощью клаксона автомобилисты могут выразить, кажется, большинство эмоций. Выругаться на того, кто ведет себя неподобающим образом в потоке. Поблагодарить другого водителя за то, что пропустил. Рявкнуть на пешехода, который решил перейти улицу в неположенном месте. В конце концов, попросту привлечь к себе внимание нужного человека или обозначить, что прибыл на место. Ну а уж звучание сигналов — отдельная песня.
У некоторых японских автопроизводителей они визгливые, у европейских — породистые и многотональные, у большегрузов — сродни паровозам — басовитые и гулкие. А если погрузиться в мир тюнинга, то там и вовсе можно подобрать сигналы на любой вкус и кошелек. Например, мощные пневматические или электронные с переливами и мелодиями. Впрочем, самыми распространенными по-прежнему являются электромагнитные клаксоны. Однако, из-за своего месторасположения сразу за радиаторной решеткой, куда попадает вся влага и грязь с дороги, со временем они меняют бравое молодецкое звучание на старческий хрип. И весьма распространенная причина тому — окислы.
Но не стоит выкидывать охрипший клаксон на помойку. Купить новый можно всегда. Однако дешевле восстановить старый. Главное, чтобы на кухне был уксус. Единственная проблема в лечении хрипоты автомобильного звукового сигнала — добраться до него. В некоторых, особо запущенных случаях, чтобы снять клаксон, нужно разобрать передок машины. Сделать это придется независимо от того, будете ли устанавливать новый сигнал или же реставрировать старый.
Демонтированные клаксоны нужно отмыть и разобрать. В этом пункте придется применить всю удаль, смекалку и, конечно же, пассатижи, кусачки и отвертку. Разобрав деталь на две половинки. Внутри несложно будет заметить, какие элементы конструкции окислились или поржавели. Далее: механизм нужно замочить в уксусе, или если такового нет, то в крепком растворе лимонной кислоты. Обе жидкости отлично справляются с окислами и ржавчиной. Однако лучше всего для этого подойдут специальные аэрозольные спреи для удаления окисления на контактах. Затем нужно промыть чистые детали водой, и тщательно высушив, собрать в обратной последовательности с использованием герметика. И звук сигнала снова будет чистым и звонким.