Как за пару минут заставить клаксон сигналить лучше нового

Впрочем, не нужно списывать старичка на покой. Возможно, обычный уксус вернет его к жизни. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как.

С помощью клаксона автомобилисты могут выразить, кажется, большинство эмоций. Выругаться на того, кто ведет себя неподобающим образом в потоке. Поблагодарить другого водителя за то, что пропустил. Рявкнуть на пешехода, который решил перейти улицу в неположенном месте. В конце концов, попросту привлечь к себе внимание нужного человека или обозначить, что прибыл на место. Ну а уж звучание сигналов — отдельная песня.

У некоторых японских автопроизводителей они визгливые, у европейских — породистые и многотональные, у большегрузов — сродни паровозам — басовитые и гулкие. А если погрузиться в мир тюнинга, то там и вовсе можно подобрать сигналы на любой вкус и кошелек. Например, мощные пневматические или электронные с переливами и мелодиями. Впрочем, самыми распространенными по-прежнему являются электромагнитные клаксоны. Однако, из-за своего месторасположения сразу за радиаторной решеткой, куда попадает вся влага и грязь с дороги, со временем они меняют бравое молодецкое звучание на старческий хрип. И весьма распространенная причина тому — окислы.