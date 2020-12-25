Почему зимой в багажнике авто часто появляется вода

Вода в багажнике — довольно распространенная проблема у автовладельцев. Жидкость затекает под запаску, где ее сложно обнаружить, и является не только источником неприятного запаха в салоне, но и провоцирует коррозию металла. Но как она туда попадает?
Есть несколько довольно распространенных способов проникновения врага в укромный уголок автомобиля. Например, через уплотнитель крышки багажника, который мог замяться или же растрескаться ввиду того, что за ним не ухаживали и не смазывали силиконом.
Если снять задний бампер, то под ним можно обнаружить широкие, как правило, прямоугольной формы лючки, прикрытые резиновыми клапанами — шторками. Прямое предназначение — сброс лишнего давления из салона, когда несколько пассажиров одновременно хлопают дверями, а также обеспечение вентиляции салона. Влага может попадать в багажник через них в том случае, если они установлены неправильно или потеряли целостность конструкции, например, один из резиновых клапанов отвалился.
Решением проблемы является замена и установка испорченной или потерявшейся шторки. А также установка рамки клапана, если она не плотно прилегает к кузову, на герметике.
Также вода в багажник может попасть через перекосившиеся задние фонари или негерметичные стыки сварных панелей кузова: в области топливного бака или в боковых каналах багажного створа, предназначенных для отвода воды. Нужно тщательно осмотреть эти проблемные места. Во-первых, от старости или по недосмотру заводских контролеров швы могут потерять свою герметичность, а во-вторых, наличие течи может говорить о том, что автомобиль поучаствовал в ДТП.
Однако есть еще несколько проблемных мест, которые с большой долей вероятности могут обеспечивать поступление воды в багажник. Причем по цвету жидкости можно довольно точно определить, что стало источником ее появления.
Если вода грязная, то, скорее всего, под «запаску» она попала снизу. При проезде луж и грязных участков дороги. Если же вода прозрачная — значит, подтекает откуда-то сверху.
При грязной воде необходимо добраться до сливных заглушек и заглушек стоек аммортизатора, вытащить их, проверить на целостность, и обмазав герметиком, установить на место. Если покупаете автомобиль с рук, то наличие заглушек необходимо обязательно проверить. Порой, вместо них, по своей природной лени и неопрятности, некоторые владельцы используют скотч.
Хуже всего, если коррозия уже завелась, и «прогрызла» днище кузова насквозь. В этом случае нужно искать сварщика, устанавливать заплатку и как следует обработать ее антикоррозийным составом.
Если в багажники появилась вода, но довольно прозрачная, причину ее появления нужно искать где-то сверху. Помимо вышеперечисленных уплотнителя багажника и задних фонарей, влага может попадать в салон через запревший и потрескавшийся уплотнитель антенны (если таковая установлена на заднем крыле). Течь можно устранить как заменой резиновой заглушки, так и при помощи старого доброго герметика.
В хетчбеках и универсалах вода в багажник может поступать через растрескавшийся герметик заднего стекла. Спасти ситуацию поможет переклейка.
Если в багажном отсеке вашего автомобиля появилась вода, нужно обязательно разобраться в том, откуда она туда попадает. Причин много: от банальных потерянных заглушек до совершенно мистических — конденсата на крыше, который может течь прямиком в багажное отделение. Проверять стоит не только сварные швы или уплотнители, но и обращать внимание на то, как вы пользуетесь климатической системой. Например, насколько часто вы включаете функцию забора воздуха из салона или как часто меняете салонный фильтр.