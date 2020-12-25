Почему зимой в багажнике авто часто появляется вода

Вода в багажнике — довольно распространенная проблема у автовладельцев. Жидкость затекает под запаску, где ее сложно обнаружить, и является не только источником неприятного запаха в салоне, но и провоцирует коррозию металла. Но как она туда попадает?

Есть несколько довольно распространенных способов проникновения врага в укромный уголок автомобиля. Например, через уплотнитель крышки багажника, который мог замяться или же растрескаться ввиду того, что за ним не ухаживали и не смазывали силиконом.

Если снять задний бампер, то под ним можно обнаружить широкие, как правило, прямоугольной формы лючки, прикрытые резиновыми клапанами — шторками. Прямое предназначение — сброс лишнего давления из салона, когда несколько пассажиров одновременно хлопают дверями, а также обеспечение вентиляции салона. Влага может попадать в багажник через них в том случае, если они установлены неправильно или потеряли целостность конструкции, например, один из резиновых клапанов отвалился.

Решением проблемы является замена и установка испорченной или потерявшейся шторки. А также установка рамки клапана, если она не плотно прилегает к кузову, на герметике.