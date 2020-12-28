Железнодорожная мудрость: как сделать, чтобы дизель не подвел даже в «минус 50»

Зима — тяжелое время не только для автомобилей и их владельцев. Главными дорогами Большой страны до сих пор являются отнюдь не автомагистрали, а железнодорожные пути. Восемьдесят пять тысяч километров, по которым каждый день идут сотни грузовых и пассажирских поездов. Более половины из этого маршрута не электрифицировано до сих пор: на таких направлениях, которые зачастую располагаются в районах со сложными погодными и климатическими условиями, службу несут тепловозы. Проще говоря, дизельная тяга.

Проблемы у железнодорожных моторов на «тяжелом» топливе точно такие же, как и у простых автомобилистов: солярка и масло густеют на морозе, фильтры забиваются парафином. Кстати, на поездах до сих пор есть обязательная процедура замены смазки с летней на зимнюю: сезонное ТО проходят тяговые электродвигатели, подшипники, редукторы и многое другое. Утепляют шланги и трубки системы отопления. Ставят и специальные тепловые маты на шахты с радиаторами охлаждения — это отдельный привет тем, кто смеется над картонкой в решетке радиатора.

Аккумуляторы не только проверяют на плотность электролита, но также утепляют, что, к слову, может стать интересным решением для автомобилистов северных широт. Сам же АКБ — это свинцово-кислотная «батарейка», емкостью 450—550 А/ч и весом около 70 кг!