Что в машине сильнее всего мешает зарядке аккумулятора

Единственный источник заряда для АКБ — электрогеренатор, который приводится в действие двигателем. Но любое авто сейчас оснащено целым списком электрических систем, потребляющих изрядную часть вырабатываемой им энергии. То есть, последняя при этом идет не на восполнение запасов в аккумуляторе, а тратится. Чем меньше мощности достается «батарейке», тем дольше она заряжается.
И тем выше риск, что поездка закончится до окончания этого процесса. Какие же электроприборы обычно мешают скорейшему наполнению электрического «резервуара»? Для примерного понимания ситуации скажем, что электрогенератор, к примеру, Hyundai Solaris вырабатывает до 120 ампер электротока. А теперь посмотрим по сколько ампер из их приходится на питание тех или иных систем в машине. Самый стабильный потребитель — комплекс систем управления, питания и зажигания мотора.
И бензонасос, и высоковольтные катушки, и разнообразные датчики, и сами «мозги» — все сосет электроэнергию. У типичной машины с бензиновым четырехлитровым мотором — на уровне 20 ампер. Не менее серьезный потребитель тока — головной свет. Горящие фары означают «выпадение» еще примерно 10 ампер из вырабатываемых генератором.
Подавляющее большинство современных машин оснащены электроусилителем рулевого управления. В «фоновом» режиме ему требуется порядка 5 ампер, а при интенсивном рулении аппетит устройства подскакивает до 30—40 ампер!
Не даром считается, что морозная погода постоянно экзаменует электросистему машины вообще, и аккумулятор — в частности. Ведь как только водитель с пассажиром включили обогрев своих сидений, из бортовой электросети туда пошло примерно по 15 ампер на каждое кресло. Запущен обогрев руля? Еще около 10 ампер! Нити накаливания в заднем стекле и зеркалах заднего вида «жрут», в общей сложности, порядка 20 ампер. А тот, у кого машина оснащена еще и обогревом «лобовухи», должен иметь в виду, что не нее уходит до 40 ампер.
Да, «теплые» функции, в отличии от электроусилителя руля или свечей зажигания, работают не на всем протяжении пути, а лишь несколько минут. Но в это время именно они практически полностью замыкают на себя всю производимую генератором электроэнергию. Он у нас всего 120 ампер выдает, помните? Так что, если вы любите зимой постоянно ездить с включенной «попогрейкой», подогревом руля и зеркал, имейте в виду: минимальный пробег вашего авто должен составлять пару десятков километров без глушения двигателя. Иначе аккумулятор не будет успевать заряжаться как следует.