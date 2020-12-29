Что в машине сильнее всего мешает зарядке аккумулятора

Единственный источник заряда для АКБ — электрогеренатор, который приводится в действие двигателем. Но любое авто сейчас оснащено целым списком электрических систем, потребляющих изрядную часть вырабатываемой им энергии. То есть, последняя при этом идет не на восполнение запасов в аккумуляторе, а тратится. Чем меньше мощности достается «батарейке», тем дольше она заряжается.

И тем выше риск, что поездка закончится до окончания этого процесса. Какие же электроприборы обычно мешают скорейшему наполнению электрического «резервуара»? Для примерного понимания ситуации скажем, что электрогенератор, к примеру, Hyundai Solaris вырабатывает до 120 ампер электротока. А теперь посмотрим по сколько ампер из их приходится на питание тех или иных систем в машине. Самый стабильный потребитель — комплекс систем управления, питания и зажигания мотора.

И бензонасос, и высоковольтные катушки, и разнообразные датчики, и сами «мозги» — все сосет электроэнергию. У типичной машины с бензиновым четырехлитровым мотором — на уровне 20 ампер. Не менее серьезный потребитель тока — головной свет. Горящие фары означают «выпадение» еще примерно 10 ампер из вырабатываемых генератором.