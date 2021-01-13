5 чудодейственных способов применения самой обычной газеты в автомобиле

Безусловно, большинство из нас сегодня узнает о новостях и событиях из интернета или с голубого экрана. Газеты потеряли могучую актуальность, которая была в Советском Союзе, и вызывают интерес только у старшего поколения, привыкшего познавать и читать с листа. Более того, родители и бабушки с дедушками после прочтения никогда не выбрасывали газеты, находя дешевой и тонкой бумаге, которая быстро желтеет, весьма разнообразное применение.

Газетная полоса невероятно быстро впитывает любые жидкости и никогда не «возвращает» их обратно, поэтому убирать пролитое масло, антифриз и прочую «химию» газеткой удобно, просто и быстро. Более того, подстелив газету на резиновый коврик зимой можно сберечь обувь и ноги, а, расстеленная в багажнике, она позволит избежать химчистки грузового отсека даже после вывоза мусора.

Эти «применения» знают многие, однако есть у газеты и другие способности, о которых почему-то позабыли. Например, скомканная газета мгновенно впитывает не только влагу, но и многие порой неприятные запахи, а если кусочек полосы поджечь, то приглушит и удушливый «аромат курильщика» из салона автомобиля. Влажность в салоне автомобиля можно за несколько дней нивелировать, просто разложив под сидением скомканную газету, а проложив пожелтевшими листами щели в гараже, можно добиться добротной теплоизоляции, не потратив на решение проблемы ни копейки.