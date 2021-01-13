5 чудодейственных способов применения самой обычной газеты в автомобиле

Безусловно, большинство из нас сегодня узнает о новостях и событиях из интернета или с голубого экрана. Газеты потеряли могучую актуальность, которая была в Советском Союзе, и вызывают интерес только у старшего поколения, привыкшего познавать и читать с листа. Более того, родители и бабушки с дедушками после прочтения никогда не выбрасывали газеты, находя дешевой и тонкой бумаге, которая быстро желтеет, весьма разнообразное применение.
Газетная полоса невероятно быстро впитывает любые жидкости и никогда не «возвращает» их обратно, поэтому убирать пролитое масло, антифриз и прочую «химию» газеткой удобно, просто и быстро. Более того, подстелив газету на резиновый коврик зимой можно сберечь обувь и ноги, а, расстеленная в багажнике, она позволит избежать химчистки грузового отсека даже после вывоза мусора.
Эти «применения» знают многие, однако есть у газеты и другие способности, о которых почему-то позабыли. Например, скомканная газета мгновенно впитывает не только влагу, но и многие порой неприятные запахи, а если кусочек полосы поджечь, то приглушит и удушливый «аромат курильщика» из салона автомобиля. Влажность в салоне автомобиля можно за несколько дней нивелировать, просто разложив под сидением скомканную газету, а проложив пожелтевшими листами щели в гараже, можно добиться добротной теплоизоляции, не потратив на решение проблемы ни копейки.
Однако самое интересное — это моющее свойство газетного листа. Мы совсем забыли, однако еще наши родители добивались «хрустальной» чистоты окон, вытирая стекло насухо именно газетой. Как ни странно, но лучшего полотна для уборки лобового, заднего и дверных стекол не придумали и по сей день. Натертый самой обыкновенной газетой, триплекс остается чистым дольше и не запотевает.
На десерт — самое неожиданное. Бабушки Большой страны знали толк в чистоте, и добивались невероятного блеска стаканов именно вытирая их газетой изнутри. А что если сделать тоже самое с автомобильной оптикой? Результат превзойдет все ожидания, а простой советский лайфхак даст 10 очков форы любой современной тряпке: сминаясь, она прочистит все самые тонкие щели и стыки, не оставит грязи и волокон, а потом просто отправится на переработку. Или в костер.
Ловкие и практичные решения, которые во времена дефицита находили наши отцы, уместны и сегодня, а вспомнить и вновь применить их никогда не поздно. И всегда уместно.