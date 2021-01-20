Как из-за неправильного прогрева салона может треснуть лобовое стекло

Зимой, особенно если она выдалась морозной и студеной, можно достаточно часто заметить на встречных машинах длинную трещину на лобовом стекле в районе дворников. Как правило, она простирается от стойки и до стойки, нарушая не только настроение водителя, но и влагозащищенность салона. Ведь под лобовым стеклом проходит вся коса проводов в пассажирский отсек, и влага там не уместна.

Как ни странно, главным «поставщиком» таких невзгод являются не камни, обильно проживающие на обочинах отечественных дорог и регулярно поднимаемые в воздух теми, кто «торопится», а сами автовладельцы. Причины тому: утренняя торопливость и не знание простейших правил. Во-первых, многие и не догадываются, что лобовое стекло является неотъемлемой деталью кузова и точно так же, как и металлические элементы, несет на себе нагрузку. Постоянно находится «под напряжением». Поэтому мельчайший скол, который порой даже не заметен с водительского места, может стать причиной образования длинного «оврага», который лечится лишь комплексной заменой триплекса. Тоже самое относится и к агрессивной очистке «визора» скребком, который за пару-тройка минут на морозе вызывают уже полновесную агрессию с повреждением стекла.

Впрочем, это лишь одна из причин. Меньшая из зол, ведь ее хотя бы можно оправдать. Вторая куда более распространена и полностью ложиться на совесть водителя: покрытый инеем триплекс вынуждает опаздывающего сутра горожанина мгновенно, сразу же после отрыва стрелки температуру от нулевой отметки, врубать обдув на полную мощность. Ледяное стекло — горячий воздух — трещина. Вроде ничего нового, но сотни водителей ежегодно наступают на эти «грабли».