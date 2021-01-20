Как из-за неправильного прогрева салона может треснуть лобовое стекло

Зимой, особенно если она выдалась морозной и студеной, можно достаточно часто заметить на встречных машинах длинную трещину на лобовом стекле в районе дворников. Как правило, она простирается от стойки и до стойки, нарушая не только настроение водителя, но и влагозащищенность салона. Ведь под лобовым стеклом проходит вся коса проводов в пассажирский отсек, и влага там не уместна.
Как ни странно, главным «поставщиком» таких невзгод являются не камни, обильно проживающие на обочинах отечественных дорог и регулярно поднимаемые в воздух теми, кто «торопится», а сами автовладельцы. Причины тому: утренняя торопливость и не знание простейших правил. Во-первых, многие и не догадываются, что лобовое стекло является неотъемлемой деталью кузова и точно так же, как и металлические элементы, несет на себе нагрузку. Постоянно находится «под напряжением». Поэтому мельчайший скол, который порой даже не заметен с водительского места, может стать причиной образования длинного «оврага», который лечится лишь комплексной заменой триплекса. Тоже самое относится и к агрессивной очистке «визора» скребком, который за пару-тройка минут на морозе вызывают уже полновесную агрессию с повреждением стекла.
Впрочем, это лишь одна из причин. Меньшая из зол, ведь ее хотя бы можно оправдать. Вторая куда более распространена и полностью ложиться на совесть водителя: покрытый инеем триплекс вынуждает опаздывающего сутра горожанина мгновенно, сразу же после отрыва стрелки температуру от нулевой отметки, врубать обдув на полную мощность. Ледяное стекло — горячий воздух — трещина. Вроде ничего нового, но сотни водителей ежегодно наступают на эти «грабли».
Чтобы этой беды избежать — новое стекло обойдется никак не дешевле 10 000 рублей с установкой — нужно всего лишь строго следовать правилам прогрева автомобиля. Они просты и легко усваиваемы: сразу после запуска двигателя, нужно поставить «печку» на минимум, но не выключать, а поток воздуха отправить прямиком в ноги. Также следует включить рециркуляцию.
После того, как датчик температуры двигателя «оживет», то есть мотор перейдет в режим «можно ехать на низких оборотах», печку следует перевести на отопление лобового стекла, но обороты оставить прежними — самыми низкими. Постепенно стекло начнет оттаивать. Ударение стоит на слове «постепенно», потому что торопливость в этом вопросе неуместна.
Как только на триплексе появятся первые «проталины», можно перевести скорость работы печки на следующее положение и начать движение. Медленно, но верно, стеклу начнет возвращаться прежние свойства, но без ущерба для целостности. Одним словом, либо тратим время по утрам, либо — время и деньги по вечерам в автосервисе. И никак иначе.