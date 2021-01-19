Экзамены в ГИБДД: как только неправильные ответы помогут получить «права»

Вопрос № 19 из билета № 3 звучит следующим образом: «На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?». Правильный вариант ответа, согласно билету, следующий — «Слегка увеличить подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом». Хотя этот вариант ответа считается правильным, по факту он достаточно спорный. Дело здесь вот в чем.

Как занос (скольжение задней оси автомобиля), так и снос (скольжение передней оси) возникают из-за недостаточного сцепления колес с дорогой. Как только ускорение и боковой увод колеса приобретают запредельные значения, пятно контакта шины с дорогой уменьшается и возникает скольжение. Говоря проще, в силу ряда факторов (высокая скорость, гололед, летняя или старая резина, угол поворота рулевого колеса) вас может занести в повороте. Вернуть контроль над автомобилем можно, если увеличить пятно контакта шины. А для этого нужно загрузить переднюю ось (то есть отпустить педаль газа или даже кратковременно нажать тормоз!) и поисковым рулением быстро, но плавно вернуть руль в нулевое положение. Тип привода при этом не играет абсолютно никакой роли, по крайней мере, если занос возник на входе в поворот. Это подтвердит любой инструктор по контраварийному вождению.

Другое дело, что преимуществами того или иного привода можно воспользоваться в других ситуациях. Скажем, задний привод позволяет «довернуть автомобиль газом» за счет заноса задней оси, а передний — «вытянуть» машину уже на выходе из поворота. Однако оба маневра требуют определенных навыков и умения, которым обучают на специальных контраварийных курсах. А вот экзаменационные билеты должны быть рассчитаны на водителей, не имеющих такой подготовки, и формироваться по принципу максимальной безопасности. Поэтому предложение «слегка увеличить подачу топлива», когда заднюю ось уже несет, выглядит спорно и может привести к аварии.