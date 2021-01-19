Экзамены в ГИБДД: как только неправильные ответы помогут получить «права»

В частности, весьма вероятно, что уже с 1 апреля 2021 года кандидаты в водители перестанут проходить испытания на площадке, а всю практическую часть экзамена перенесут в город. Кроме того, до девятнадцати расширится перечень грубых ошибок, после которых экзамен посчитают несданным. Зато, возможно, за руль пустят семнадцатилетних водителей — им разрешат ездить в сопровождении опытных автомобилистов. Все эти изменения будут возможными в случае принятия нового административного регламента, который сейчас проходит согласование в различных ведомствах.
При этом ГИБДД ни раз подчеркивала, что не планируют менять теоретическую часть экзамена. И… совершенно напрасно! Дело в том, что сейчас в экзаменационных билетах есть целый ряд ошибок — то есть ситуаций, когда правильный вариант ответа содержит неточную, а то и вовсе неверную информацию, которая может повлиять, в том числе, и на безопасность водителя и пассажиров. Не верите? Судите сами.
Вопрос № 19 из билета № 3 звучит следующим образом: «На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?». Правильный вариант ответа, согласно билету, следующий — «Слегка увеличить подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом». Хотя этот вариант ответа считается правильным, по факту он достаточно спорный. Дело здесь вот в чем.
Как занос (скольжение задней оси автомобиля), так и снос (скольжение передней оси) возникают из-за недостаточного сцепления колес с дорогой. Как только ускорение и боковой увод колеса приобретают запредельные значения, пятно контакта шины с дорогой уменьшается и возникает скольжение. Говоря проще, в силу ряда факторов (высокая скорость, гололед, летняя или старая резина, угол поворота рулевого колеса) вас может занести в повороте. Вернуть контроль над автомобилем можно, если увеличить пятно контакта шины. А для этого нужно загрузить переднюю ось (то есть отпустить педаль газа или даже кратковременно нажать тормоз!) и поисковым рулением быстро, но плавно вернуть руль в нулевое положение. Тип привода при этом не играет абсолютно никакой роли, по крайней мере, если занос возник на входе в поворот. Это подтвердит любой инструктор по контраварийному вождению.
Другое дело, что преимуществами того или иного привода можно воспользоваться в других ситуациях. Скажем, задний привод позволяет «довернуть автомобиль газом» за счет заноса задней оси, а передний — «вытянуть» машину уже на выходе из поворота. Однако оба маневра требуют определенных навыков и умения, которым обучают на специальных контраварийных курсах. А вот экзаменационные билеты должны быть рассчитаны на водителей, не имеющих такой подготовки, и формироваться по принципу максимальной безопасности. Поэтому предложение «слегка увеличить подачу топлива», когда заднюю ось уже несет, выглядит спорно и может привести к аварии.
Аналогичная ситуация возникает с ответом на вопрос № 19 из билета № 28, где водителю предлагают выбрать правильные действия при заносе заднеприводного автомобиля. Согласно «правильному» гаишному ответу, водителю нужно «слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса», но, как мы уже объясняли, это неоднозначно. Гораздо лучше отпустить педаль газа вообще, а руль не просто повернуть в сторону заноса, а как раз корректировать направление движения рулем, плавно, но быстро выравнивания колеса.
Также спорным остается ответ на вопрос № 6 из билета № 22, в котором спрашивается, что должен делать водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками при запрещающем сигнале светофора. Согласно утвержденным билетам, правильным является вариант «Может двигаться в любом направлении», хотя по картинке не ясно, включен ли специальный звуковой сигнал на автомобиле.
Конечно, никто не спорит, что водители спецтранспорта могут отступать от ряда Правил, а другие ТС на картинке отсутствуют… И все же ПДД требуют уступать дорогу спецтранспорту с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, а на изображении к билету присутствуют пешеходы, которые также могут не ожидать резко выехавшей на перекресток машины ДПС! Поэтому, на наш взгляд, этот вопрос было бы лучше переделать и не вводить никого в заблуждение.
Еще один пункт, вызывающий вопрос и разногласия экспертов — проведение сердечно-легочной реанимации пострадавшего. Согласно правильному ответу на вопрос № 20 из билета № 34, проводящий реанимацию должен руководствоваться следующей последовательностью: 30 надавливаний на грудину, затем два вдоха методом «Рот ко рту».
Между тем, Европейский совет по реанимации рекомендует руководствоваться другой последовательностью: 30 надавливаний и один глубокий вдох, а в случае, если человек не обучен выполнять искусственное дыхание и никогда этого не делал — проводить только массаж сердца с частотой 100—120 надавливаний в минуту без искусственного дыхания. Таким образом, ответ и на этот вопрос из билетов ГИБДД не является бесспорным.
Как видите, в билетах ПДД еще есть, что доработать. С другой стороны, нельзя не отметить, что их качество существенно выросло по сравнению за последние двадцать лет, и ряд спорных вопросов канул в Лету.