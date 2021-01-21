Что делать, если автомобильная печка работает, а ногам холодно?

Давно известно, что в одних моделях легковушек зимой никто из людей не испытывает никакого дискомфорта, а в других в этом смысле «возможны нюансы». Автор этих строк, имея возможность эксплуатировать практически все представленные на российском рынке (и продававшиеся ранее) модели легковых машин, уже давно заметил, что обогрев «нижних регионов» салона далеко не у всех из них можно назвать хорошим. На многих моделях (не будем тут поминать их всуе) у водителя в морозы постоянно мерзнут либо обе, либо одна из ног.
Такие проблемы в некоторых случаях можно объяснить тем, что под капотом установлен дизельный мотор. Если он не дооснащен системами дополнительного подогрева, на рабочую температуру в морозы ниже даже −7º-8ºС он выходит очень неторопливо. Если вы ездите на такой машине исключительно по городским пробкам, салон машины может так и не успеть прогреться за то время, пока вы «толкаетесь» в 9-балльном трафике от офиса к дому.
Тут можно посоветовать только дедовский метод: загораживать радиатор охлаждения двигателя какой-нибудь картонкой на время холодов. Она будет препятствовать охлаждению антифриза встречным потоком воздуха и способствовать, в конечном счете, более эффективному прогреву салона. А там, глядишь, и до окоченевших ног драйвера тепло дойдет.
Гораздо коварнее ситуация, когда на машине с заведомо «теплым» бензиновым мотором у водителя мерзнет одна нога. Как мороз на улице — так правый (или левый) ботинок ледяной. При этом вентилятор печки молотит на «максимуме», в машине — «ташкент», а одна нога — как на Северном полюсе!
Так бывает, если автопроизводитель не продумал конфигурацию и расположение сопла автомобильной системы вентиляции, отвечающего за водительские ноги. Оно бывает установлено так, что одна из нижних конечностей драйвера располагается вне сектора обдува. И переместить леденеющую ногу под струю теплого воздуха невозможно — с педалей-то ее не убрать никак нельзя. В подобной ситуации поможет только «колхоз» — самостоятельная модернизация системы обдува. Придется принудительно увеличить подачу воздуха именно в ноги водителя — без увеличения интенсивности работы всей системы вентиляции. Цель — создать в районе педалей избыток теплого воздуха, чтобы он «добивал» до злополучной ноги.
Для этого прямо в воздуховод, направленный в ноги водителя, можно внедрить обычный компьютерный вентилятор охлаждения с питанием от 12 вольт так, чтобы он гнал теплый воздух в ноги. Его подключают к бортовой электросети и оснащают отдельным выключателем. В результате в районе ботинок водителя создается персональный «камин» и при этом не приходится устраивать «парилку» во всем салоне машины..