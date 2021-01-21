Что делать, если автомобильная печка работает, а ногам холодно?

Давно известно, что в одних моделях легковушек зимой никто из людей не испытывает никакого дискомфорта, а в других в этом смысле «возможны нюансы». Автор этих строк, имея возможность эксплуатировать практически все представленные на российском рынке (и продававшиеся ранее) модели легковых машин, уже давно заметил, что обогрев «нижних регионов» салона далеко не у всех из них можно назвать хорошим. На многих моделях (не будем тут поминать их всуе) у водителя в морозы постоянно мерзнут либо обе, либо одна из ног.

Такие проблемы в некоторых случаях можно объяснить тем, что под капотом установлен дизельный мотор. Если он не дооснащен системами дополнительного подогрева, на рабочую температуру в морозы ниже даже −7º-8ºС он выходит очень неторопливо. Если вы ездите на такой машине исключительно по городским пробкам, салон машины может так и не успеть прогреться за то время, пока вы «толкаетесь» в 9-балльном трафике от офиса к дому.

Тут можно посоветовать только дедовский метод: загораживать радиатор охлаждения двигателя какой-нибудь картонкой на время холодов. Она будет препятствовать охлаждению антифриза встречным потоком воздуха и способствовать, в конечном счете, более эффективному прогреву салона. А там, глядишь, и до окоченевших ног драйвера тепло дойдет.