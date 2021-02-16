5 удивительных автомобильных лайфхаков, помогающих на зимней дороге

Все приходит с опытом. Когда человек получает водительские права и приобретает автомобиль, он продолжает учиться. Да, чей-то опыт, ценный совет или маленькая хитрость позволит лучше понять то, как нужно вести себя на дороге, что делать в сложной ситуации или как улучшить свой автомобиль, дабы он стал практичнее. Все это — неотъемлемая часть жизни автомобилистов. И по хитростям и лайфхакам, которые они придумывают, давно можно писать книгу.

На что способна стрейч-пленка

А как вам идея, сделать трос из стретч пленки? Многие подумают, что это бред. Но нет. Это реальный лайфхак, позволяющий дотянуть неисправный автомобиль до автосервиса или стащить его на обочину, когда ни у кого в багажнике не оказалось троса.

Все дело в том, что пленка-стрейч становится весьма прочной, если ее скрутить в несколько слоев. Для этого, сперва, нужно растянуть упаковочную пленку между зеркалами рабочего автомобиля и того, что неисправен. Отрегулировать длину будущего троса можно поставив машины подальше, либо поближе друг к другу. Стрейч нужно намотать в несколько слоев. Затем, его попросту скручивают чтобы получилось подобие троса. В местах, где пленка цеплялась за зеркала, образуются петли, которые позволяют закрепить пленочный трос в буксировочные проушины.