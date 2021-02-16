5 удивительных автомобильных лайфхаков, помогающих на зимней дороге

Все приходит с опытом. Когда человек получает водительские права и приобретает автомобиль, он продолжает учиться. Да, чей-то опыт, ценный совет или маленькая хитрость позволит лучше понять то, как нужно вести себя на дороге, что делать в сложной ситуации или как улучшить свой автомобиль, дабы он стал практичнее. Все это — неотъемлемая часть жизни автомобилистов. И по хитростям и лайфхакам, которые они придумывают, давно можно писать книгу.
На что способна стрейч-пленка
А как вам идея, сделать трос из стретч пленки? Многие подумают, что это бред. Но нет. Это реальный лайфхак, позволяющий дотянуть неисправный автомобиль до автосервиса или стащить его на обочину, когда ни у кого в багажнике не оказалось троса.
Все дело в том, что пленка-стрейч становится весьма прочной, если ее скрутить в несколько слоев. Для этого, сперва, нужно растянуть упаковочную пленку между зеркалами рабочего автомобиля и того, что неисправен. Отрегулировать длину будущего троса можно поставив машины подальше, либо поближе друг к другу. Стрейч нужно намотать в несколько слоев. Затем, его попросту скручивают чтобы получилось подобие троса. В местах, где пленка цеплялась за зеркала, образуются петли, которые позволяют закрепить пленочный трос в буксировочные проушины.
Кстати, стрейч-пленка поможет избавиться и от инея на лобовом стекле. Для этого с вечера нужно пару полосок пленки нанести на лобовое стекло. Влага, которая в последствие превратится в иней, сконденсируется на ней. Сутра достаточно будет потянуть за стрейч, и лобовое стекло в миг станет чистым.
Автоматизируем домкрат шуруповертом
Многие водители ненавидят стандартные домкраты, которые идут в базовой комплектации автомобилей за то, что они неудобны — очень долго приходится крутить рукоятку, прежде чем автомобиль вывесит пробитое колесо. Да и у многих сама рукоятка домкрата крайне неудобная. Оптимизировать процесс поможет обычный шуруповерт.
Для этого рукоятку домкрата нужно закрепить в быстрозажимной патрон шуруповерта, и нажать на курок. Поверьте, это гораздо удобней, чем крутить вручную.
Снег на страже чистоты салона автомобиля
Забираясь зимой в автомобиль, мы тщательно стряхиваем ноги от снега. Оно и верно, лишняя влага на ковриках ни к чему — грязи и так хватает. Однако почистить эту грязь очень легко. И поможет в этом, как ни странно, снег. Для этого достаточно потереть грязные коврики о снег, и они в миг станут чистыми. Для верности можно обработать их щеткой для очистки стекол.
Изолента вместо «памяти» водительского кресла
А это наш всесезонный бонус на все времена. Поверьте, пригодится. Если машина в семье одна, и она не умеет запоминать настройки кресла, а водителей двое, то быстро перенастроить сиденье поможет обычный скотч. Наклейте тонкие полоски изоленты на порог и на боковину кресла. Совместив их, вы гораздо быстрее найдете удобное для себя положение.
Это лишь малая часть хитростей, которые придумали водители. Список лайфхаков огромен, и постоянно пополняется. Благодаря «кулибыным» из автомобильного мира качество жизни в нем можно существенно улучшить. Главное, интересоваться, слушать, читать и, конечно же, не стесняться и пробовать. Глядишь, и вы изобретете что-то новенькое.