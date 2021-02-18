Скажи «нет» Aliexpress: что ищут на барахолках профессиональные механики

Профессиональный инструмент стоит дорого, а «любительский» дает слабину на первой гайке. Где же найти золотую середину, чтобы не переплатить, но получить возможность сделать ремонт самостоятельно? Ключом, которые слизывает гайку; отверткой, ломающейся от первого же нажима, и головкой, что мгновенно треснет, машину не починить. Так что про китайскую барахолку стоит забыть: инструменты там приобретать бессмысленно. Максимум — ящик для их хранения.
И что в таком случае делать? Не бегать же к соседу каждый раз, когда потребуется инструмент! Действительно, хотя бы начальный, основной, должен быть свой. Фирменный перфоратор, пусть и стоящий втрое дороже, «такого же, но неизвестной фирмы», прослужит много лет. Тоже можно сказать и про любой электроинструмент. Такая трата обоснована. Но вот различные фирменные расходники, вроде сверла, полотна для ножовки, головок накидного ключа, которых нужно миллион, и прочего скарба «на круг» стоят уж совсем неуместных денег. Да и велика вероятность, что это будет тот же китайский ширпотреб, но в яркой коробке. А в любой мастерской этого добра уходит по килограмму на день.
Поэтому механики, которые работают профессионально, и нуждаются в качественном инструменте, но не имеют возможность разом купить себе дорогой набор, регулярно навещают блошиные рынки: советские сверла дадут сто очков форы современным, ведь они чаще тупятся, чем ломаются, различные пилы в СССР тоже умели делать на века.
Набор добротных ключей с грифом «сделано в СССР» и знаком качество обойдется в цену «китая», но прослужит в сто раз дольше. Отдельная строка: метчики и воротки. Прогнать резьбу порой необходимо, а «современник» скорее сломается в середине при минимальном нажиме, чем нарежет новую «дорожку» для винта. Ищут регулярно и советский крепеж: современные гайки и винты делают из «сырого» металла, тогда как в Союзе такие вещи выходили в продажу через цех закалки. Да их было не сломать, ни распилить!
Стоит так же упомянуть про различные мелкие станки: «гриндеры», точильные камни и прочее оборудование, которому найдется место и в гараже, и в мастерской. Советских агрегатов в продаже великое множество, стоят они недорого, а вот ресурса, в них заложенного, хватит на пару поколений. Меди и железа тогда не считали, делали на века, чего про современные станки не скажешь: легкие, тонкие, хрупкие. И зачастую кривые «с завода». Поэтому тот, кому работать, а не «бантики», предпочтет прокатиться на субботний развал, а не заказать через Интернет.