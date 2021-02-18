Скажи «нет» Aliexpress: что ищут на барахолках профессиональные механики

Профессиональный инструмент стоит дорого, а «любительский» дает слабину на первой гайке. Где же найти золотую середину, чтобы не переплатить, но получить возможность сделать ремонт самостоятельно? Ключом, которые слизывает гайку; отверткой, ломающейся от первого же нажима, и головкой, что мгновенно треснет, машину не починить. Так что про китайскую барахолку стоит забыть: инструменты там приобретать бессмысленно. Максимум — ящик для их хранения.

И что в таком случае делать? Не бегать же к соседу каждый раз, когда потребуется инструмент! Действительно, хотя бы начальный, основной, должен быть свой. Фирменный перфоратор, пусть и стоящий втрое дороже, «такого же, но неизвестной фирмы», прослужит много лет. Тоже можно сказать и про любой электроинструмент. Такая трата обоснована. Но вот различные фирменные расходники, вроде сверла, полотна для ножовки, головок накидного ключа, которых нужно миллион, и прочего скарба «на круг» стоят уж совсем неуместных денег. Да и велика вероятность, что это будет тот же китайский ширпотреб, но в яркой коробке. А в любой мастерской этого добра уходит по килограмму на день.