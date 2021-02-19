Как сэкономить на свечах зажигания, увеличив срок их службы втрое

Пока власти страны строят планы и «собирают камни», население все ближе к тому, чтобы начать собирать бутылки, макулатуру и чермет. Денег в кошельках и карманах месяц к месяцу не пребывает, а вот цены на товары активно растут, невзирая ни на стоимость нефти, ни на эффективность вакцины от китайского недуга. Об экономии задумываются даже те, кого локдаун задел «по касательной», а что уж говорить про миллионы россиян, реально потерявших доход?

Увы, одной из главных жертв экономии становится автомобиль. Бюджеты на его содержание и обслуживание «режутся» в угоду более важных трат: на лекарства, одеждуи продукты. Винить и тем более ругать — еще более безнравственно, чем махнуть рукой на «железного коня». Однако экономить можно и весьма эффективно, если делать это с умом. Масло менять нужно строго по регламенту, но никто ведь не запрещает воспользоваться акцией, купить заранее со скидкой или подобрать более бюджетный аналог. А вот свечами, замена которых, порой, вылетает «в копеечку» есть еще более интересный способ экономии.

Низкокачественное топливо, грязные заправки, изношенный двигатель и прочие кризисные и такие понятные для россиянина явления приводят в тандеме к быстрому образованию на свечах налета и нагара. Производитель рекомендует замену. Но «голь на выдумку хитра и тем богата», так что в народе давно уже нашли метод, позволяющий менять расходник втрое реже.