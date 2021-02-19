Как сэкономить на свечах зажигания, увеличив срок их службы втрое

Пока власти страны строят планы и «собирают камни», население все ближе к тому, чтобы начать собирать бутылки, макулатуру и чермет. Денег в кошельках и карманах месяц к месяцу не пребывает, а вот цены на товары активно растут, невзирая ни на стоимость нефти, ни на эффективность вакцины от китайского недуга. Об экономии задумываются даже те, кого локдаун задел «по касательной», а что уж говорить про миллионы россиян, реально потерявших доход?
Увы, одной из главных жертв экономии становится автомобиль. Бюджеты на его содержание и обслуживание «режутся» в угоду более важных трат: на лекарства, одеждуи продукты. Винить и тем более ругать — еще более безнравственно, чем махнуть рукой на «железного коня». Однако экономить можно и весьма эффективно, если делать это с умом. Масло менять нужно строго по регламенту, но никто ведь не запрещает воспользоваться акцией, купить заранее со скидкой или подобрать более бюджетный аналог. А вот свечами, замена которых, порой, вылетает «в копеечку» есть еще более интересный способ экономии.
Низкокачественное топливо, грязные заправки, изношенный двигатель и прочие кризисные и такие понятные для россиянина явления приводят в тандеме к быстрому образованию на свечах налета и нагара. Производитель рекомендует замену. Но «голь на выдумку хитра и тем богата», так что в народе давно уже нашли метод, позволяющий менять расходник втрое реже.
Приобретя в аптеке широко известный в гаражных кругах «Димексид» в размере двух флаконов (покупка обойдется в сто с «гаком» рублей), нужно перелить содержимое в стеклянную банку и плотно закрыть крышкой. Каждые 6000 — 7000 км свечи выкручиваются и помещаются в раствор на ночь. Каналы следует заткнуть ветошью, дабы не собрать всю пыль в гараже.
За 12 часов «химия» бережно и без повреждений снимет с рабочих поверхностей свечи все отложения, удалит нагар и превратит отжившую свою деталь фактически в новую!
Запаса димексида хватит на несколько лет, если не давать ему выветриваться, ведь менять снадобье после каждой процедуры не обязательно: дал откиснуть, да закрыл банку. А сами свечи прослужат до тех пор, пока не развалятся — и три, и пять лет. Ну а конструктивную гибель заметить не сложно: двигатель начнет троить, работая уже не на всех цилиндрах, а свечи при этом будут чистыми.