Как резкая оттепель может испортить автомобиль

Интенсивная оттепель, прежде всего, означает, что весь снег, копившийся много недель по обочинам и в плохо убранных городских дворах, начнет резко таять. Потоки воды на дорогах, оплывающие скользкой влагой ледяные бугры на асфальте (там, где коммунальщики не удосужились прочистить проезд) — все как полагается в таких случаях…
Для машины, владелец которой пользуется ею нечасто, при такой погоде вероятны неприятности довольно комичного плана. Так, из-за оттепели под транспортным средством может образоваться лужа, причем довольно глубокая. Которая через какое-то время, когда температура вновь вернется к отрицательным значениям, замерзнет и приморозит покрышки к асфальту. В результате автовладелец в какой-то момент просто не сможет сдвинуть свою «ласточку» с парковочного места. По крайней мере — до следующей оттепели.
Сменяющий потепление холод также заморозит и талую воду (например, натекшую с крыши машины) в закоулках лючка топливного бака. Попытки открыть его силой, если он отпирается с помощю кнопки из салона, могут привести к поломке всей системы и вынужденному визиту в автосервис.
Когда тает снег, с дороги на кузов авто летит масса песка и прочей грязи, которой в морозную погоду там не наблюдалось. Само собой, весь этот нежданный «пескоструй» ничего хорошего для лакокрасочного покрытия не несет.
Мелкие твердые частички песка врезаются на высокой скорости в краску, оставляя сколы и микротрещины. В таких местах впоследствии образуются очаги коррозии.
Есть еще один неприятный для кузова аспект. При резких переходах от мороза к теплу и обратно частенько идет снег и порой очень сильный. Автовладелец привычно сметает его с машины щеткой, не отдавая себе отчет в том, что на ЛКП ранее налип изрядный слой грязи. И когда мы сдвигаем, например с крыши авто, тяжелый от пропитавшей его воды снег, он вместе с грязью ведет себя как наждачная бумага, обдирающая краску.
Внезапная оттепель, как правило, сопровождается скачками влажности воздуха. При перепадах температуры вода конденсируется. В том числе и на аккумуляторе и прочих частях электросистемы машины, вызывая замыкания. Такое обстоятельство может привести к серьезному усилению токов саморазряда стартерной батареи. Другими словами: с наступлением резкого потепления, «аккум» может совершенно неожиданно «сесть» и машина, нормально заводившаяся в мороз, откажется это делать при небольшом «плюсе».
Таким образом, радость от наконец-то случившегося отступления морозов может превратиться в грусть из-за «сдохшего» авто.