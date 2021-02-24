Как резкая оттепель может испортить автомобиль

Интенсивная оттепель, прежде всего, означает, что весь снег, копившийся много недель по обочинам и в плохо убранных городских дворах, начнет резко таять. Потоки воды на дорогах, оплывающие скользкой влагой ледяные бугры на асфальте (там, где коммунальщики не удосужились прочистить проезд) — все как полагается в таких случаях…

Для машины, владелец которой пользуется ею нечасто, при такой погоде вероятны неприятности довольно комичного плана. Так, из-за оттепели под транспортным средством может образоваться лужа, причем довольно глубокая. Которая через какое-то время, когда температура вновь вернется к отрицательным значениям, замерзнет и приморозит покрышки к асфальту. В результате автовладелец в какой-то момент просто не сможет сдвинуть свою «ласточку» с парковочного места. По крайней мере — до следующей оттепели.

Сменяющий потепление холод также заморозит и талую воду (например, натекшую с крыши машины) в закоулках лючка топливного бака. Попытки открыть его силой, если он отпирается с помощю кнопки из салона, могут привести к поломке всей системы и вынужденному визиту в автосервис.

Когда тает снег, с дороги на кузов авто летит масса песка и прочей грязи, которой в морозную погоду там не наблюдалось. Само собой, весь этот нежданный «пескоструй» ничего хорошего для лакокрасочного покрытия не несет.