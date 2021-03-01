Почему опасно парковать автомобиль в луже

На первый взгляд нет ничего страшного в том, чтобы оставить автомобиль на ночь в луже. А если в воде окажутся, скажем, лишь колеса правого борта при том, что колеса левого останутся на укатанном снегу, выехать с парковки вообще не составит труда. На самом деле не все так просто.

Начнем с того, что если лужа глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов. За ночь мороз прихватит колодки и тронуться с места станет проблематично. А ведь в легковой машине нет блокировки. Потому может случиться ситуация, когда колесо, которое стоит на снегу, начнет буксовать, «раскапывая» снег до льда, а то, которое в луже — и с места не сдвинется. Если «сорвать» колодку так и не удастся, придется доставать лом и лопату, чтобы отбить лед. Либо зовите на помощь соседей, которые дернут машину тросом.

Учтите и то, что постоянно газуя в попытках выехать, на автомобиле с механической коробкой передач можно подпалить сцепление. Да и вариатор не любит продолжительных буксований. Если долго не менять в нем рабочую жидкость, пробуксовка может привести к проскальзыванию ремня и образованию на его поверхности, а также шкивах, задиров. Со временем это может «угробить» дорогой агрегат.