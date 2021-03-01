Почему опасно парковать автомобиль в луже

На первый взгляд нет ничего страшного в том, чтобы оставить автомобиль на ночь в луже. А если в воде окажутся, скажем, лишь колеса правого борта при том, что колеса левого останутся на укатанном снегу, выехать с парковки вообще не составит труда. На самом деле не все так просто.
Начнем с того, что если лужа глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов. За ночь мороз прихватит колодки и тронуться с места станет проблематично. А ведь в легковой машине нет блокировки. Потому может случиться ситуация, когда колесо, которое стоит на снегу, начнет буксовать, «раскапывая» снег до льда, а то, которое в луже — и с места не сдвинется. Если «сорвать» колодку так и не удастся, придется доставать лом и лопату, чтобы отбить лед. Либо зовите на помощь соседей, которые дернут машину тросом.
Учтите и то, что постоянно газуя в попытках выехать, на автомобиле с механической коробкой передач можно подпалить сцепление. Да и вариатор не любит продолжительных буксований. Если долго не менять в нем рабочую жидкость, пробуксовка может привести к проскальзыванию ремня и образованию на его поверхности, а также шкивах, задиров. Со временем это может «угробить» дорогой агрегат.
Если задние тормоза у автомобиля барабанные, вода и влага также проникнут внутрь и «прихватят» механизмы. В этом случае срыв колодок может привести к тому, что одну из них сорвет с креплений и она заклинит барабан. Тогда без полной разборки последнего не обойтись.
Обратите внимание и на колеса. Если в одной из покрышек торчит саморез и колесо спускает, то ставить машину в лужу нельзя. За ночь из шины может выйти весь воздух и вода попадет внутрь. В этому случае придется навестить шиномонтаж, где мастера разбортируют колесо, удалят воду и заделают прокол. Но это отнимет время и деньги.
В любом случае, даже если вы выехали из снежно-водяной каши без последствий, хорошо бы перед началом поездки просушить тормоза. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль, чтобы удалить влагу, которая осталась между колодками и тормозными дисками. Иначе при первом резком замедлении можно не рассчитать тормозной путь и въехать в бампер впереди идущей машины.