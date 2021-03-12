5 причин, почему мотор может развалиться в дороге

Когда поршень или шатун пробивают стенку блока цилиндров, это грозит масштабным ремонтом или полной заменой мотора на контрактный. Такую неисправность водители нарекли «рука дружбы», хотя дружественного здесь ничего нет.

Проявление «руки» — результат того, что двигатель заклинил. Чаще всего до клина доводят различные механические проблемы. Обычно, говорят о масляном голодании двигателя, провороте вкладышей с их последующим разрушением и лопающихся поршневых кольцах. Разберемся, по каким причинам происходит такая серьезная поломка.

Перегрев мотора

Это одна из самых распространенных причин появления «руки». При сильном перегреве, детали шатунно-поршневой группы деформируются, что и вызывает заклинивание с последующим пробоем стенки блока цилиндров.

Кустарный ремонт

Нередко мотор заклинивает и после непрофессионального ремонта, когда горе-мастера не соблюдали момент затяжки болтов и не меняли их на новые. В этом случае, шатунные болты раскручиваются, что и приводит к заклиниванию агрегата.