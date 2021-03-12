5 причин, почему мотор может развалиться в дороге

Когда поршень или шатун пробивают стенку блока цилиндров, это грозит масштабным ремонтом или полной заменой мотора на контрактный. Такую неисправность водители нарекли «рука дружбы», хотя дружественного здесь ничего нет.
Проявление «руки» — результат того, что двигатель заклинил. Чаще всего до клина доводят различные механические проблемы. Обычно, говорят о масляном голодании двигателя, провороте вкладышей с их последующим разрушением и лопающихся поршневых кольцах. Разберемся, по каким причинам происходит такая серьезная поломка.
Перегрев мотора
Это одна из самых распространенных причин появления «руки». При сильном перегреве, детали шатунно-поршневой группы деформируются, что и вызывает заклинивание с последующим пробоем стенки блока цилиндров.
Кустарный ремонт
Нередко мотор заклинивает и после непрофессионального ремонта, когда горе-мастера не соблюдали момент затяжки болтов и не меняли их на новые. В этом случае, шатунные болты раскручиваются, что и приводит к заклиниванию агрегата.
Гидроудар двигателя
Одной из причин появления «руки дружбы» может быть масляное голодание мотора или вариант, когда смазка потеряла свои свойства. Подобное может произойти в результате попадания в нее антифриза или большого количества воды. Это одна из причин, почему не рекомендуют покупать автомобили «утопленники».
Обрыв ремня ГРМ
Такая серьезная поломка может привести к соударению клапанов и поршней. В результате возникнет ситуация, когда клапаны ломаются, а их куски приводят к заклиниванию мотора.
Комплекс проблем
Обычно «кулак дружбы» появляется у сильно изношенных агрегатов. Типичная ситуация: за уровнем масла владелец не следит, радиатор забит грязью, а экономия на бензине вызывает детонацию. При сильных нагрузках, особенно летом, такой двигатель испытывает перегрев и масляное голодание одновременно. Итог: детали не выдерживают растущей нагрузки и мотор заклинивает. А дальше шатун гнется и упирается в стенку блока цилиндров, которую с успехом пробивает.