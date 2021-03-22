Зачем опытные водители держат в двери гаечный ключ

Этому феномену — не забитому до отвала грузовому отсеку, а паре «рожков» непосредственно под рукой — есть логичное объяснение: дело в том, что водитель со стажем, который хорошо знает устройство автомобиля, наверняка на собственном опыте прочувствовал самую большую опасность любой аварии. Речь, конечно, про возгорание. Многие автомобили сегодня сделаны так, что любое мало-мальски серьезное столкновение приводит к множеству деформаций под капотом.

Главное — не железо, а жизнь и здоровье человека. А ведь топливная рампа, через которую горючее подается в цилиндры под давлением, зачастую закреплена так, что при столкновении капот, сминаясь, просто ее сорвет. И бензин польет фонтаном. А уж за искрой, особенно в подержанных авто, дело не встанет — рано или поздно проскочит. Про то, как потушить факел штатным литровым огнетушителем в мануале по эксплуатации не написано.

Чтобы этого точно не произошло, деды и возят с собой гаечные ключи. При столкновении, в котором пострадали «внутренние органы» автомобиля, нужно первым делом скинуть клемму. Более того, сделать это предельно быстро. Времени на копание в багажнике, разбрасывание полезных вещей и поиск нужного «рожка» может и не быть, а ключ, который всегда под рукой, позволит провести эту несложную операцию за несколько минут. Проблему проще решать превентивно, и опытные шоферы, которые не только «из точки А в точку Б по прямой» умеют, эту истину знают. Поэтому и возят с собой «на всякий случай» пару ключей, отвертку и некоторые другие универсальные инструменты. Более того, держат их не только в порядке, но и в непосредственной близости.