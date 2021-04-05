Самый дорогостоящий и бессовестный «развод» автовладельцев на шиномонтаже

«Разводы» на темы «старых вентилей», смазки ступицы тормозного диска (якобы, чтобы не прикипал к колесу) и прочего из этой серии, меркнут перед так называемой «правкой диска». Любой автомобилист в курсе, что даже прочный легкосплавный диск может в процессе езды погнуться и изменить форму. Как правило, это происходит из-за удара, при проезде через какую-нибудь неровность. И все привыкли обнаруживать вмятины и нарушения геометрии колесных дисков в момент сезонной смены шин.
А уж сотрудники шиномонтажа осведомлены об этом лучше всех, поскольку операция «выправление диска» — одна из самых дорогих в прайс-листах контор, специализирующихся на «шинных» услугах. За возвращение кондиций легкосплавного диска могут попросить и 3000, и даже 5000 рублей. Это куда дешевле, чем покупать новый. Да и найти новый диск с точно таким же дизайном, что и пришедший в негодность — задача, порой, просто невыполнимая.
Как раз на этот выбор в голове автовладельца— отдать 5000 рублей прямо сейчас или покупать целый новый комплект «литья», — и рассчитывают ушлые шиномонтажники. Но вот незадача: клиенты с поврежденными колесами приезжают редко. Значит надо их «создать». А делается это очень просто.
Перед балансировкой колеса мастер незаметно пристраивает на балансировочный стенд маленький магнитик. Из-за него колесо встает на посадочное место неровно, и при включении оборудования начинает выдавать биение. Клиенту демонстрируют дикие показания на дисплее станка и сообщают, что все дело якобы в «кривом диске».
А дальше — предложение исправить все прямо сейчас, ведь в соседнем помещении стоит нужный станок. Напуганный автовладелец, как правило, соглашается на эту дополнительную услугу. И не догадывается, что «за стенкой» с его диском ничегошеньки не делают, а просто по прошествии минут 15—20 возвращают «литье» владельцу. Одновременно магнитный грузик с балансировочного стенда тайком убирают, а затем без проблем завершают процесс установки покрышки на «отремонтированный» диск.
Все довольны: клиент думает, что сэкономил на новом комплекте колес, а шиномонтаж буквально из воздуха получает несколько тысяч рублей. Поэтому, когда вы оказываетесь в подобной ситуации, прежде всего, требуйте, чтобы мастер у вас на глазах почистил посадочное место на балансировочном стенде и заново проверил на нем ваше колесо. При повторении результата «кривое колесо», обязательно настаивайте на том, чтобы присутствовать лично при процессе правки вашего диска. Как правило, этих мер бывает достаточно, чтобы жуликоватые шиномонтажники поняли — с вас шальных тысяч не «срубить».