Самый дорогостоящий и бессовестный «развод» автовладельцев на шиномонтаже

«Разводы» на темы «старых вентилей», смазки ступицы тормозного диска (якобы, чтобы не прикипал к колесу) и прочего из этой серии, меркнут перед так называемой «правкой диска». Любой автомобилист в курсе, что даже прочный легкосплавный диск может в процессе езды погнуться и изменить форму. Как правило, это происходит из-за удара, при проезде через какую-нибудь неровность. И все привыкли обнаруживать вмятины и нарушения геометрии колесных дисков в момент сезонной смены шин.

А уж сотрудники шиномонтажа осведомлены об этом лучше всех, поскольку операция «выправление диска» — одна из самых дорогих в прайс-листах контор, специализирующихся на «шинных» услугах. За возвращение кондиций легкосплавного диска могут попросить и 3000, и даже 5000 рублей. Это куда дешевле, чем покупать новый. Да и найти новый диск с точно таким же дизайном, что и пришедший в негодность — задача, порой, просто невыполнимая.

Как раз на этот выбор в голове автовладельца— отдать 5000 рублей прямо сейчас или покупать целый новый комплект «литья», — и рассчитывают ушлые шиномонтажники. Но вот незадача: клиенты с поврежденными колесами приезжают редко. Значит надо их «создать». А делается это очень просто.