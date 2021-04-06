Почему опасно использовать в жару «зимний» бензин

Да-да, вы не ослышались: бензин тоже, к удивлению многих автомобилистов, бывает «зимним» и «летним»! Эта классификация легкого моторного топлива прописана в ГОСТ 32513−2013 — документе, стандартизирующем все параметры горючего: октановое число, экологические классы и другие параметры. В числе прочих регламентируется и такой показатель, как давление насыщенных паров (ДНП) того или иного вида топлива.

Собственно, по нему и разделяют «зимний» и «летний» типы бензинов: для второго оно составляет не блее 66,7 кПа, а для первого — не более 93,3 кПа. Величину ДНП определяют, измеряя давление в полностью закрытом сосуде с тем или иным бензином при температуре +70ºС. Напомним, что в повседневной жизни именно скопившиеся пары топлива, как знает каждый автовладелец, отвечают за шипение, раздающееся при открывании пробки бензобака в жаркую погоду.

Разница в величине ДНП для разных типов горючего обусловлена тем, что в «зимних» сортах сдержится больше легкоиспаряемых фракций, а в «летних» наоборот — преобладают тяжелые, менее склонные к этому делу. То есть, при прочих равных, «летний» бензин будет иметь меньший показатель ДНП, а «зимний» — больший. Оно и понятно. В холода более летучее горючее облегчает пуск двигателя и «зимний» бензин тут очень полезен.