Как автовладельцы гробят собственные машины дополнительной шумоизоляцией

Дополнительная шумоизоляция салона легковушки — удел тех, кто мечтает чуть ли не о кладбищенской тишине в авто на ходу. Для приближения к этому идеалу приходится прибегать к услугам специально обученных мастеров и автомастерских. Там салон машины практически полностью разбирают, демонтируют двери, все обклеивают дополнительными слоями шумоизолирующего материала, а потом собирают заново. Естественно, что в ходе столь серьезной «вивисекции» что-то может пойти не так как ожидалось.

Задумываясь о «шумке», нужно понимать, что в двери будет установлен шумопоглощающий материал, который обладает кое-каким весом. И он может оказаться таким, что не рассчитанные на него петли и их крепеж не справятся и двери просядут. Результатом этого становится негерметичность уплотнений, и даже выход из строя замка.

Килограммы шумоизоляции в крышке багажника порой приводят к тому, что она перестает автоматически подниматься при открытии замка. Да и вообще, «шумка» заметно увеличивает общий вес машины. Около 50 лишних килограммов добавляется легко и непринужденно. А это — дополнительный расход топлива, увеличение тормозного пути на высоких скоростях. Список неприятностей лишним весом не исчерпывается.