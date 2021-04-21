Как автовладельцы гробят собственные машины дополнительной шумоизоляцией

Дополнительная шумоизоляция салона легковушки — удел тех, кто мечтает чуть ли не о кладбищенской тишине в авто на ходу. Для приближения к этому идеалу приходится прибегать к услугам специально обученных мастеров и автомастерских. Там салон машины практически полностью разбирают, демонтируют двери, все обклеивают дополнительными слоями шумоизолирующего материала, а потом собирают заново. Естественно, что в ходе столь серьезной «вивисекции» что-то может пойти не так как ожидалось.
Задумываясь о «шумке», нужно понимать, что в двери будет установлен шумопоглощающий материал, который обладает кое-каким весом. И он может оказаться таким, что не рассчитанные на него петли и их крепеж не справятся и двери просядут. Результатом этого становится негерметичность уплотнений, и даже выход из строя замка.
Килограммы шумоизоляции в крышке багажника порой приводят к тому, что она перестает автоматически подниматься при открытии замка. Да и вообще, «шумка» заметно увеличивает общий вес машины. Около 50 лишних килограммов добавляется легко и непринужденно. А это — дополнительный расход топлива, увеличение тормозного пути на высоких скоростях. Список неприятностей лишним весом не исчерпывается.
При попадании воды во внутренние полости дверей слои шумоизулирующего материала работают как губка. Без «шумки» влага вытекает через дренажные отверстия или быстро испаряется. А с шумоизоляцией этот процесс сильно затягивается и провоцирует коррозию металла дверей.
Кроме того, установка дополнительной «шумки» на машине, находящейся на заводской гарантии, может привести к ее прекращению. Представительство автозвода в состоянии решить, что имело место самовольное вмешательство в конструкцию авто со стороны его владельца.
Криворукость мастеров, занимающихся шумоизоляцией, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Они порой «косячат» при разборке-сборке салона, повреждая отделку или, например, путаясь при подключении электрики. А если неправильно просчитать толщину слоя шумоизолирующего материала, то могут возникнуть проблемы с последующей установкой деталей отделки, механизмов дверных замков или секлоподъемников, например.
И, наконец, после установки «шумки» внутри салона иногда возникают отсутствовавшие ранее скрипы. Таким образом, прежде чем решиться на дополнительную шумоизоляцию машины, имеет смысл крепко подумать — стоит ли игра свеч.